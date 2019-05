Susana Giménez sobre el ataque al diputado Héctor Olivares: "Me dio pánico"

La conductora macrista Susana Giménez repudió el ataque que sufrió el diputado radical Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón – quien falleció en el acto- y expresó su “dolor” por el hecho.

"Qué horror. No me hagas acordar. Sentí un dolor inmenso. Me dio pánico", expresó la conductora en una entrevista frente a las cámaras de Los Ángeles de la Mañana.

"¿Creés que hay cierta impunidad?", preguntó el cronista y la presentadora arremetió: “Sí, hay. En todos los países hay impunidad pro acá la Justicia es débil muchas veces".

Por su parte, evitó contestar cuando le preguntaron sobre la posible vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. "Y, no sé… Vamos a esperar el momento, no puedo opinar".

"No quiero hablar de política. Sinceramente, no me corresponde", explicó excusándose cuando indagaron más sobre su análisis. "Yo soy una artista. La gente me quiere y me sigue, ya sean de Cambiemos o peronistas".