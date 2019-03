Brancatelli, contra Susana Giménez: "Es la reina de la hipocresía"

Las declaraciones de apoyo de la conductora Susana Gimenez a Mauricio Macri generaron la polémica en el programa Intratables. Y Diego Brancatelli no dejó escapar la oportunidad para opinar de la diva de la televisión.

"Es la reina de la hipocresía. Sentir algo y hacer otra cosa. Dice que le importa la gente, que la ve mal, pero no le importa nada, ni la pobreza, ni el trabajo, ni nada. Solo le importa su amistad con 'Mau'", sostuvo, con el apoyo a sus declaraciones de Débora Plager.

Y añadió: "Es mantener esa amistad y vota por esa amistad. Si le importase la gente no podría decir que va a reelegir a Mauricio Macri. Diría: 'no, la verdad que no le fue bien, es mi amigo, pero no lo volvería a votar'".

"Decir que va a reelegir, si está en el país, porque está más afuera que acá. Sería bueno que elija algo que le hace bien a los argentinos, que los que la ven son más de la clase humilde y trabajadora", sostuvo.

Aun así, aseguró: "me reconforta lo que dice Susana Gimenez y me parece que es lógico. Me preocuparía que sea peronista. Tiene todo el perfil de antiperonista".

"Sería grave que vote a Cristina. Me preocuparía por mi", concluyó.