En un contexto económico que incluye un nuevo repunte histórico del dólar, tarifazos en los servicios básicos y nuevos aumentos por venir en el transporte público, entre otras cosas, el análisis que la conductora ultra macrista Susana Giménez hace sobre la crisis generalizada tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión del gobierno kirchnerista.

Aunque reconoció que “la gente la está pasando mal”, desligó al presidente, Mauricio Macri, de cualquier responsabilidad al respecto. “Hay una crisis, pero también hay un motivo: quedó todo mal, se llevaron todo. Dejaron las arcas vacías, se afanaron todo", analizó, y sugirió como solución que "hay que recortar y sacar guita de todos lados".

“A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4.000 pesos y hoy me llegó una de 40 mil. Y eso le pasa a mucha gente. A mí también me duele el tema de los impuestos. Tengo muy claro que hay muchísimas personas en peores condiciones. Y entiendo que esto que nos pasa como sociedad es consecuencia de la gestión anterior”, sostuvo la diva televisiva.

En este sentido, aseguró que está “triste” y que le da “vergüenza” lo que el país ha “vivido” por “el gobierno anterior, lo que dejaron”, que es “todo un espanto”. “Los que saben dicen que lo que se va descubriendo, como lo de los cuadernos de las coimas, no es nada al lado de todo lo que puede aparecer. A mí esa noticia me cayó como una bomba”, manifestó, aunque evitó mencionar el escándalo de los aportantes truchos de la campaña 2017 de Cambiemos.

A pesar de ser consciente de la difícil situación económica que enfrentan muchas personas, sostuvo que volvería a votar a Macri “porque está haciendo las cosas bien”. “No hizo mierda el país, cuando llegó ya estaba mal”, planteó.

Además, consideró que la falla del Presidente fue que “tendría que haber comunicado en qué estado encontró todo, pero no es su estilo”, y le restó importancia al asunto: “Se ve que al principio no quería amargar a la gente diciendo ‘se nos viene la night’.

