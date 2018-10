Susana Giménez habló sobre su futuro en la política

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de televisión Susana Giménez opinó sobre una posible candidatura de Marcelo Tinelli y reveló cuáles son sus intenciones en la política. "Soy antipolítica", dijo.

Susana participó de la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar, y en una entrevista con Infama Recargado respondió cuáles son sus aspiraciones en la política: "Yo soy antipolítica, no me interesa la política, quiero que la gente me quiera y si te metés en política la mitad no te quiere en ese momento", aseguró ante las cámaras.

Consultada por una posible candidatura de Tinelli, la conductora aseguró que "me quedé muda cuando leo esas cosas" pero reconoció que "tiene pasta... es un empresario para hacer lo que hace".