Susana Giménez atacó a Cristina Kirchner: "No puede ser presidente ni de un club de Rugby"

La conductora de televisión ultra macrista, Susana Giménez, arremetió contra la ex presidenta Cristina Kirchnerpor su posible candidatura presidencial en 2019 y consideró que es "un disparate" que se postule "una persona que tiene 17 causas penales".

"Me parece un disparate, una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby", aseguró la ex actriz en un móvil Pamela a la Tarde que conduce la también macrista Pamela David.

Asimismo al diva defensora del gobierno consideró que "no fue un año muy bueno para la Argentina".



"Creo que tiene que pasar todo esto y tenemos que apretar el cinturón. Pagaremos más impuestos… lo que sea… pero hay que salir", sostuvo sobre la situación del país.

Ante la pregunta de si aún apuesta por el gobierno de Mauricio Macri, la conductora afirmó: "Y… no tenemos otro…".