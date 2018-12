Supuestos policías escrachan a Larreta en Mataderos: "Me dejaste sin trabajo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un grupo de personas que se presentaron como integrantes de la Policía de la Ciudad escrachó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en Mataderos. Los reclamos tienen que ver con sanciones que les fueron aplicadas y falta de pago de salarios luego de protestar por sus condiciones laborales.

“Yo quiero saber por qué me dejó sin trabajo. Yo tengo un nene discapacitado y este mes no cobré nada. Me pasaron a servicio pasivo por reclamar algo que para mí era justo”, le espetó una policía a Larreta, mientras él defendía “Yo no te dejé sin trabajo”, fue la respuesta de Larreta, al tiempo que intentaba callarla. La mujer también le dijo que la están por echar de su casa porque no puede pagar el alquiler.

El escrache tuvo lugar un mes y medio después de la protesta que hicieron miembros de la Policía de la Ciudad en las puertas del Ministerio de Seguridad porteño, en la cual reclamaron que se los devuelva a su fuerza de origen (la Policía Federal) debido a que ahora ganan menos dinero y deben trabajar más horas.

Casualmente, varias de las personas que enfrentaron a Larreta frente al bar en Mataderos sostuvieron que en noviembre (el mes siguiente a dicha protesta, que se dio el 19 de octubre) fueron sancionadas con suspensiones o que no cobraron sus sueldos.

“Explíqueme por qué este mes no me pagaron, por qué estoy sancionada y nadie me dijo por qué. Me echaron y no me dicen por qué. Encima no puedo ir a trabajar a otro lugar porque tengo contrato exclusivo con Policía de la Ciudad”, reclamó la mujer que grabó el video, a lo que Larreta le contestó “Podés ir a trabajar donde quieras”.

Por otro lado, los y las policías denunciaron la “estafa” de la fuerza porteña y aseguraron que “se robaron la plata” cuando la misma fue creada.

“Nos dejaron sin trabajo por reclamar esta estafa. La caja de la Policía Federal Argentina fue intervenida, fue dividida en dos, una parte para la Ciudad y otra para la Federal. La parte de la Ciudad se la robaron toda, no está”, sostuvo un hombre, y afirmó que el ex secretario de Seguridad Martín Ocampo “se quedó con el dinero de la Policía Federal”.

Además, afirmó que Ocampo no los quiso recibir, al igual que el actual secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y le espetó al jefe de Gobierno: “Larreta, nadie quiere estar en tu policía, no digas que se dan por sorprendidos”.

El mandatario, que se disponía ingresar a un bar para una charla sobre políticas de igualdad de género, se hizo el desentendido en todo momento y pretendía acallar a las personas para que lo dejen ingresar. Cuando le preguntaron si van a tener una respuesta, Larreta respondió “Ya te dije que sí, arreglá con ella”, mientras señalaba a una mujer que lo acompañó y esbozaba una sonrisa socarrona.