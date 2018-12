SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El defensor de Defensa y Justicia Lisandro Martínez está en carpeta de Boca para el 2019. Sin embargo, el futbolista sostuvo que “no lo conmueve” la posibilidad de pasar a un equipo grande.

"Me dijeron en el pueblo que me quiere Boca, pero no me llamaron ni Burdisso ni Alfaro. No me conmueve el llamado de Boca, estoy mentalizado en Defensa", sostuvo el defensor en declaraciones El Mundo FC por AM 1070.

Y agregó: "Está siempre atento al detalle y es siempre es bueno para cualquier jugador".