Se desató la locura por la venta de entradas para la Gran Final de la Copa Libertadores y los hinchas de Boca y Riverquieren asegurarse su lugar en el estadio Santiago Bernabeú, en Madrid.

Pero la tensión por nuevos incidentes comienza a sentirse en España por hinchas que compran entradas para el sector contrario.

Es el caso de Gabriel, un cordobés simpatizante de Boca que reside en Madrid, y que compró una de los 20 mil entradas que hoy salieron a la venta para los hinchas de River que residen en el exterior.

"Aquí en España es común que vayan tanto del equipo local como del visitante y no hay problema, pero para asegurarme estar me he hecho con la entrada al sector de River", explicó Gabriel, en diálogo con el programa "Relatores".

En una entrevista con el periodista Julián Capasso en la AM 750, el fanático además dijo que intentará adquirir una entrada para su sector: "Intentaré el martes comprar para el sector que me pertenece, y si lo logro, le daré a algún amigo millonario la que ya tengo"