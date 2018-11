Superfinal: Iúdica explotó contra Macri tras las explicaciones del escándalo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa para repartir culpas por los incidentes ocurridos el sábado en el Monumental, y el conductor oficialista Mariano Iúdica salió a cruzar al mandatario.

"Es algo del Estado, no mío. No es mío el problema. Yo a mis hijos le enseño a decir buen día, buenas tardes, a ayudar a los que menos tienen, a no escupir. No es mio, estamos mal. No es la pelota para nosotros, se la devuelvo, yo no la quiero. Esta pelota es para el Estado", arrancó Iúdica, al finalizar su programa 'Involucrados'.

Y añadió: "Otra vez, 'los argentinos tenemos que colaborar', 'tenemos que entender', 'tenemos que ayudar', los argentinos, los argentinos. Los argentinos estamos tomados por la violencia maestro".

"Los argentinos vivimos enrejados, viendo como tiran nenas de 15 años a un tacho de basura. O como te cagan a palos para robarte una entrada. O como le tiran un cascotazo a un jugador de fútbol que va a hacer su trabajo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Nos cabe a todos, no. Esta pelota no es mía. Usted tiene el poder del Estado para hacer lo que hay que hacer", disparó.

A Macri también le recriminó ser "un hombre del fútbol, puta, de uno de los clubes más importantes del mundo. Mire si no sabe lo que hacer". Y finalizó con un duro comentario contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Esta es de los ministros que tiene a su derecha. Una que dice 'el que no arriesga no gana'. Arriesgó y le salió como el orto. Y que no arriesgue ahora porque viene un kilombo grande", concluyó, en referencia a la conferencia del G-20.