Sumá x Sebas, la campaña viral para ayudar a un padre a conseguir su tratamiento

Un hashtag se viralizó en Twitter y Facebook en los últimos días por una noble causa: se trata de la campaña Sumá x Sebas, que tiene como objetivo ayudar a Sebastián Pumar a acceder a un tratamiento en Cuba que podría ayudarlo a rehabilitarse de esclerosis múltiple y así poder jugar con sus hijos. El tratamiento cuesta más de 300 mil pesos.

El muchacho de 33 años padece la condición degenerativa desde hace 12 años. En un video que compartió en redes sociales, él explica que por esto hace tres años comenzó a tener dificultades motrices y hoy tiene grandes dificultades para caminar, por lo que usa andador y a veces, incluso, tiene que trasladarse con silla de ruedas.

Pero esto, según cuenta, no sólo lo afecta a él sino a todo su entorno, y en particular a sus hijos chiquitos, con los que no puede jugar ni darles toda la atención que él quisiera. “No tienen idea de todo lo que actualmente me estoy perdiendo”.

Sebastián hoy está en un proceso de rehabilitación, y sus kinesiólogos le hicieron una propuesta: probar un tratamiento mucho más intensivo y efectivo en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que ya aceptó su solicitud para comenzar en mayo. El problema es que la institución está en Cuba y el tratamiento cuesta 350 mil pesos, y no tiene los recursos económicos para acceder a él.

Por eso, con el hashtag #SumáxSeba convocó a la comunidad a darle una mano con donaciones o simplemente con la difusión de la campaña, para poder ayudarlo a acceder a ese viaje y el tratamiento y así poder tener una mejor calidad de vida con su familia.

“En caso de mejorar, podría jugar plenamente con mis hijos. Podría alzarlos, que no puedo actualmente. En conclusión: podría tener una mejor calidad de vida para mí y para mi entorno. Podría salir al parque, podría pisar el pasto. Sé y estoy seguro de que no voy a parar hasta conseguir el dinero y hacer el viaje”, aseguró.

Para ayudar, la campaña convoca a donar el monto que a cada persona le sea posible hasta fines de abril para llegar a los 350 mil pesos. Las donaciones se realizan a través de la cuenta de ahorro en pesos del Banco Nación sucursal 3675, número 7270255280, con CBU 0110727430072702552801 a nombre de Erices Pumar Sebastián, de documento nacional de identidad 30925365 y cuit 20-30925365-6.

