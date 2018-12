Suar le soltó la mano a Darthés: "Me dio asco, no lo volvería a contratar"

Tras la denuncia contra Juan Darthés por violación, Adrián Suar aseguró que le dio "asco" y que "no lo volvería a contratar" para una nueva producción.

"Me sorprendió la declaración de Thelma, fue impactante", afirmó Suar en diálogo con la prensa. La palabra de Suar era una de las más esperadas, luego de la denuncia que hizo la actriz Thelma Fardin contra Darthés, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años, en el marco de una gira por Nicaragua, en 2009.

Darthés había sido contratado en su productora artística Pol-ka para la tira "Simona", pese a una denuncia contra el actor de parte de Calu Rivero. A pesar de ello, Suar aseguró que "sabía que lo que decía Calu era verdad", pero tuvo una charla privada con el actor en la que le dijo que "no era cierto" lo denunciado.

Por eso, como Darthés le anticipó su intención de "judicializar" el tema para aclarar su situación, él dudó "entre lo ético y lo judicial" y aceptó mantenerlo en el elenco de "Simona", informó NA.

El productor aseguró que la decisión fue "dificilísima" porque se debatió "mucho interiormente" pero "hoy, con la foto final, con esta foto trágica de Thelma, me doy cuenta que hice una evaluación totalmente equivocada" de la situación.

Suar se defendió y aseguró que "no es que a Calu no la defendí" sino que "ésto pasó hace seis años y no pasó en Pol-ka". Por eso, remarcó que "no es que no le creí: no pude hacer nada".

