Struzenegger ventiló las internas en el Gobierno y apuntó contra Marcos Peña

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger ventiló las internas del Gobierno y criticó al jefe de gabinete, Marcos Peña, por haberle prohibido implementar una política monetaria más dura. El ex funcionario del Gobierno de la alianza justificó su fracaso en la autoridad monetaria por las influencias del círculo íntimo del Presidente.

En el marco de una charla en la universidad de Harvard en la que también participó el exviceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, Sturzenegger describió uno de sus tantos encuentros con Peña en Casa de Gobierno: "Yo no entiendo nada de economía pero el resto de las personas que están en esta sala me dicen que no hay que hacer lo que vos decís", lo desafiaba el jefe de gabinete.

En la misma línea, Sturzenegger contó que debía acudir regularmente a la Casa Rosada a defender su gestión al frente de Central, que se caracterizó por el aumento explosivo en el stock de Lebac. Del otro lado de la mesa, Peña se contraponía a los pedidos de subir las tasas y así hacer más efectiva su política.

El ex funcionario se desligó del fracaso de su estrategia y cargó las tintas contra el círculo íntimo del Presidente. El peor momento llegó en la conferencia del 28 de diciembre de 2017, en la que lo forzaron a cambiar la meta de inflación para que desande el apretón que había aplicado apenas terminaron las elecciones legislativas.

LEER MÁS: La Anónima como ejemplo del modelo de ajuste macrista