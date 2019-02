SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado de uno de los tres detenidos por la causa de las coimas del fiscal Carlos Stornelli fue funcionario de Mauricio Macri.

Se trata de Ángel Oscar Moyano, quien defiende a Ricardo Oscar Bogoliuk, ex comisario que sería agente de la AFI señalado por Marcelo D'Alessio.

angel oscar moyano.jpg Ángel Oscar Moyano, ex funcionario de Macri

Moyano fue designado en el 2014 por el ahora Presidente de la Nación como director del Mercado Central de Buenos Aires. Sucedió cuando Macri era jefe de Gobierno porteño y tuvo elegir a alguien en ese cargo.

moyano abogado.jpg

El abogado deberá defender a una persona clave en el entramado del pedido de extorsiones e informes de inteligencia ilegales. Bogoliuk está detenido junto a otro comisario señalado por D'Alessio: Aníbal Degastaldi.

El juez Alejo Ramos Padilla los acusa por "operaciones ilegales de espionaje que perjudicaron a Etchebest, PDVSA y Marcelo Brusa Dovat, sino que también abarcaron otras áreas, como por ejemplo los informes de inteligencia que realizó sobre los periodistas del programa televisivo “Animales Sueltos” y cuya fuente de información fue el periodista Daniel Santoro a quien D ´Alessio señala -en sus reportes de inteligencia- como su “amigo” y que también le era reportada al -entonces- agente de la AFI Bogoliuk".

Bogoliuk fue indagado ayer ante el juez y afirmó tras el encuentro con su abogado Moyano, ex funcionario de Macri: "Niego los hechos que se me imputan tal cual como fueron descriptos y de acuerdo a la complejidad y por consejo de mi abogado no voy a responder preguntas”. Por ahora sigue detenido...