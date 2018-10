Margarita Stolbizer pidió que tanto Pablo Moyano como otros funcionarios y sindicalistas hagan una "conferencia" para demostrar que no cometieron delitos.

Stolbizer: "Moyano tiene que mostrar su inocencia, lo de la persecusión política no se lo cree nadie"

La líder del partido GEN y ex legisladora, Margarita Stolbizer, pidió que el líder Camionero y otros funcionarios y sindicalistas acusados por corrupción hagan una “conferencia” para “mostrar su inocencia”, a pesar de quien debe encargarse de eso es la Justicia.

“No es particularmente por Moyano, en líneas generales creo que es necesario”, afirmó sobre su particular pedido de conferencia de prensa en diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio.

En este sentido, subrayó que no le gusta “esto de que todo el que es investigado diga que es un perseguido político” y que preferiría que “todas las personas investigadas por delitos de esas características vayan, muestren sus pruebas y lo digan públicamente, que hagan una conferencia”.

“Tienen que ejercer su derecho de defensa, tienen que mostrar su inocencia. Ya lo de la persecusión política no se lo cree nadie, no creo que les haga bien a ellos. Lo que mejor le haría a un imputado es poder mostrar su inocencia”, consideró la política.

Además, aseguró que “es relativo” que se deba considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario a funcionarios en un proceso judicial. De todas formas, esto no aplica a Moyano, ya que no es funcionario sino sindicalista.

Por otra parte, sostuvo que no descarta formar una alianza con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aunque aclaró que eso todavía no puede ser confirmado ya que “las coaliciones se hacen en tiempos electorales”. “Yo sigo rescatando la buena intención y el sentido político que tuvo nuestro acuerdo del año pasado, y no descarto que se vuelva a hacer”, afirmó.

Aunque planteó que no la “seduce ninguna idea de formar parte de una interna peronista”, destacó que “muchos de ellos indican que tienen intención de hacer algo más amplia, con una base integradora”.

Además, consideró “un verdadero disparate que se haya desatado semejante polémica” a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano sobre su oposición a que la ex presidenta Cristina Kirchner sea puesta en prisión preventiva, por lo cual la diputada Elisa Carrió quiere pedirle el juicio político.

