Stolbizer sobre los aportantes truchos: "No se trata de errores, es delictual"

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer se refirió a la investigación judicial sobre los aportantes truchosa la campaña de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017: “No se trata de errores, ya estamos en el terreno de lo delictual, hay una violación flagrante que hacen los mismos funcionarios del Estado”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada, la dirigente señaló que “la respuesta de Vidal diciendo que es una denuncia kirchnerista es un papelón, ellos naturalizan que pueden cometer estos ilícitos”; al tiempo que sentenció: “La gobernadora habló de lagunas y deficiencias, pero la ley electoral es muy clara y sanciona lo que hizo”.

Además, la ex diputada exigió respuestas por parte de los candidatos de Cambiemos que participaron de las elecciones en 2017: “Es muy llamativo y reprochable que Ocaña y Bullrich no den explicaciones, fueron los más votados en las elecciones, tienen la obligación de responder”. “Con los aportantes truchosvemos que Cambiemos hace lo mismo que los anteriores, no cambiaron nada”, definió.

También solicitó que “la investigación de los aportantes truchos tenga un correlato en la Justicia y sea ejemplificadora”, ya que “está muy fundada, no hay excusas”.

Por último, criticó duramente al gobierno nacional: “Están claramente desorientados, nos mintieron y terminaron yendo al FMI con mucha debilidad”. Y agregó: “Nunca me ilusioné con este gobierno, Vidal es exactamente igual a Scioli, la gestión es pésima pero su imagen es intocable”.