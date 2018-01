Stolbizer disparó contra Cambiemos e hizo una comparación a favor de Cristina

La ex diputada se mostró muy crítica con el Gobierno y comparó una de sus acciones con los gobiernos de CFK.

La referente del GEN Margarita Stolbizer apuntó contra el Gobierno por el megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri y efectuó una comparación a favor de la ex mandatario Cristina Kirchner.

En una entrevista con Luis Novaresio para Infobae, la ex diputada fue contundente contra Macri y se quejó de el avasallamiento de las Instituciones que lleva adelante Cambiemos.

"Aunque parezca duro como calificativo creo que hay un desprecio de las formas institucionales", cuestionó.

Y criticó a quienes esgrimían la defensa de la República para quejarse de CFK, pero hoy defienden los decretos del Gobierno. "Solamente pensar que ese mismo decreto tal cual está tuviera la firma en lugar de Macri de Cristina Fernández. ¿Hubiera sido tolerable para alguien que defiende la Constitución un decreto así firmado por Cristina? Las cosas que hubieran dicho, las cosas que hubieran dicho", comparó.

Y sentenció: "A Macri no le interesa la política, no le gusta la política, a él le gusta el poder, el manejo de los negocios, todo el aspecto digamos que tiene que ver con la fantasía que rodea el poder, pero no le gusta la política, desprecia la política y las formas institucionales también".