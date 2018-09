Stanley sobre los saqueos y el kirchnerismo: "Prefiero no señalar con el dedo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó que no se debe señalar con el dedo y es necesario ser responsable en referencia a la acusación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien manifestó que los instigadores de los saqueoseran personas cercanas al kirchnerismo.

"En relación a los intentos de saqueo en el Conurbano y en distintos localidades del país, quiero preguntarle si tiene la misma información que la ministra Bullrich quien dijo que hay sectores del kirchnerismo involucrados en los saqueos", consultó la periodista oficialista Silvia Mercado.

stanley .mp4

"Prefiero más que señalar con el dedo, apelar a la responsabilidad de todos. Me parece que la Argentina hoy no necesita que señalemos con el dedo. Me parece que entre todos debemos cuidar la democracia", sostuvo la funcionaria.

De esta forma, la funcionaria cuestionó la afirmación de Patricia Bullrich, quien ante las cámaras de televisión afirmó que detrás de los intentos de saqueos hay sectores del kirchnerismo. Por la acusación, Bullrich fue convocada al Congreso para que muestre las pruebas que pueden sostener su afirmación.