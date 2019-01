SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La sorpresa electoral de la jornada no pasa por nuestro país. En España, el partido progresista Podemos, un aliado internacional muy cercano al kirchnerismo, vive su momento de mayor tensión debido a que Iñigo Errejón anunció la ruptura con el espacio y Pablo Iglesias le salió al cruce.

"La democracia es un gran regalo colectivo y por eso mismo, a veces, como pasa con todas las relaciones humanas, hay que cuidarla y comprometerse con ella. (...) Para ello hay que abrir y sumar yendo más allá de las siglas: las fuerzas políticas del cambio son necesarias, la ciudadanía y su creatividad son imprescindibles", escribió Errejón, junto a su nueva aliada de espacio, la alcadesa de Madrid, Manuela Carmena.

Ambos dirigentes advirtieron que "Andalucía ha sido un toque de atención" por el rápido ascenso al poder de la derecha con el apoyo de la extrema derecha y, por eso, anunciaron una alianza.

"Es más necesaria que nunca otra manera de hacer política que escuche más, que grite, que proponga más que imponga, que colabore más que compita", escribieron los dos dirigentes.

Por su parte, el lider de Podemos, Pablo Iglesias, también hizo una publicación para informarlo, pero dejó en claro la ruptura con un tono más personal y emotivo.

"Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena, con una nueva marca electoral", escribió Iglesias.

"En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa", concluyó.