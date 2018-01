"Sorete", "Rata traidora", "Muñeco": un ex Redondos explotó contra Macri en las redes

El ex bajista de los Redondos Semilla Bucciarelli estalló contra Mauricio Macri por un polémico video del mandatario.

El ex músico de la mítica banda que lideraba el Indio Solari mostró el video donde Macri afirma que los argentinos "somos descendientes de europeros".

Por la frase del mandatario, Semilla explotó en las redes sociales y afirmó: "No no noooo ...!!!! Porque no mandan para hablar al titiretero en vez de este muñeco de papel Moneda sin cerebro ni corazón ... hijo de la remilputa ...rata traidora ... que te quemes en la hoguera sorete ...".

Embed





Luego, el ex bajista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aseguró: "Mis deseos del día de hoy ... Macri la recontraputamadre quetepario ... que se te prenda fuego tu traje con vos adentro ...Amén ...y así todos los días hasta que seas ceniza ...".

Y cerró: "El poder de la mente es todo ... concentrémonos y que se prenda fuego ...combustión espontánea ...".

