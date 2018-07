El diputado nacional Felipe Solá mantuvo un encuentro con el exjefe del Ejército Martín Balza, con quien debatió sobre el decreto de Mauricio Macri para que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad interior.

Solá consideró que “involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior quiebra los consensos democráticos y sintetiza la ausencia de una política de seguridad por parte del Gobierno”. Además, señaló que “en América Latina el involucramiento de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto muy negativo y su misión y función no es esa”.

Para el diputado, el fin de esta medida que impulsa Cambiemos "es correr el eje del debate público frente a la crisis económica, y abre una peligrosa puerta en relación a las Fuerzas Armadas en un descontento social creciente en medio de una grave crisis económica”.

Por su parte, Balza criticó que “se está invirtiendo mucho en la parte ejecutiva y no en la parte preventiva”.

El ex Jefe del Ejército dijo que “la droga no puede marginarse del tema de la educación, la participación de la salud pública, la política migratoria, todo eso está íntimamente ligado”. Sin embargo, advirtió que “la participación de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica en la lucha contra la droga no ha tenido réditos notorios, sino que ha contribuido a la desprofesionalización de éstas"

Y cerró con un alarmante pronóstico: "No están preparadas las Fuerzas Armadas. No tienen ni por misión, ni por estructura, ni por despliegue, ni por instrucción, ni por adiestramiento, ni por material, la capacitación para actuar contra el narcotráfico, que sí tienen un buen adiestramiento y una alta profesionalización nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas policiales”.