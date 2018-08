Solá rompió el silencio y opinó sobre una posible candidatura de Cristina

El diputado nacional Felipe Solá hablo sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata y consideró que "no es tiempo de poner el eje en las candidaturas".

Desde Mendoza, donde se reunió con pequeños y medianos productores, el diputado disparó contra Mauricio Macri y aseguró que en no tiene "claro" si Cristina "debería ser o no candidata".

"Como oposición estamos muy dispersos, pero caminamos, venimos y vamos para el año que viene tener una oposición seria y unificada", apuntó Solá.

En tanto que sobre CFK sostuvo: "No tengo en claro si debería ser o no candidata. Pero no es tiempo de poner el eje en las candidaturas, nuestras energías deben estar puestas en generar los consensos para encontrar un camino distinto para el país".

El diputado, que expresó sus intenciones de ser candidato a Presidente, también opinó sobre la crisis que atraviesa el país y remarcó que "se sale confiando en el trabajo y en la producción argentina".

"Tengo experiencia porque viví el 2001 como gobernador y se que de esta situación hay que salir por arriba, produciendo más, no recortando", sostuvo.

Y agregó: "mirar para adelante y centrarse en una única política posible, que es la de defender el trabajo argentino"