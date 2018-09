El diputado nacional Felipe Sola respondió al anuncio del presidente Mauricio Macri de un nuevo acuerdo con el FMI para adelantar los fondos: “Más desembolsos del Fondo sostienen la agonía de políticas fallidas. Presidente, es tiempo de cambiar de políticas económicas y funcionarios para proteger el salario y el trabajo argentino”.

Solá, quien manifestó sus intenciones de ser candidato a Presidente, consideró que “la política impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central no resuelve los problemas estructurales, sólo posterga el declive de un modelo económico fallido”. y dijo: “Hay políticas que se han agotado por su propio fracaso, como también los funcionarios que las impulsaron”.

Según el diputado, “el Gobierno se equivoca en poner el eje en la reducción del déficit fiscal, ya que el principal problema de la economía es que se acabaron los dólares que se obtienen mediante la emisión de deuda”.

Solá explicó que “la falta de confianza no es solamente de los mercados, es de la sociedad argentina, y que no será posible recuperar la confianza y lograr un crecimiento si no se modifican las políticas económicas”.

El diputado le llevó a Macri una propuesta de 35 puntos para buscar un camino distinto y salir de la crisis económica hace dos meses, y ante la falta de respuestas hoy aseguró: “Las propuestas que hemos realizado no pretenden ser las soluciones a todos los problemas, pero son un contundente mensaje que hay otras alternativas. Si se insisten con las medidas que nos trajeron a esta crisis sólo se logrará profundizarla”.