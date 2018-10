Solá sobre la reunión de un sector del PJ: "No me invitaron porque saben como pienso"

El diputado Felipe Solá opinó de la reunión que tuvo el jefe del Frente Renovador Sergio Massa con Urtubey, Pichetto y Schiaretti y reveló los motivos por los que no fue invitado.

"No me invitaron porque ya saben como pienso. Ellos quieren hacer un espacio diferente. Creen que la sociedad se divide en k y anti k, y quieren estar en el lado anti k. Tienen esa lectura y entonces quieren decir "somos anti k, y además, aunque no lo crean, somos peronistas". Y yo no comparto esto", afirmó el diputado nacional en diálogo con Radio Con Vos.

Y concluyó: "en este momento, como esta la Argentina, la cuestión y si seguimos con este modelo o cambiamos el modelo. ¿Más destrucción quieren?".

