Tras el escándalo con Milei, Sol Pérez destrozó al compañero que defendió al economista

La modelo Sol Pérez se enfrentó con el periodista David Kavlin luego de que días atrás abandonara el piso de Gente opinando (Net TV) tras una tensa discusión con Javier Milei y el panelista

"Me fui del estudio por David Kavlin", aseguró la conductora desde un móvil del mismo programa, al tiempo que apuntó: "Hay algo básico entre compañeros: No podés desacreditar a tus compañeros, podés confrontar, debatir, lo que no podés hacer es descalificar a un compañero. Que un compañero te intente denigrar no corresponde".

Desde el estudio, Kavlin no se quedó callado y cuestionó a Pérez al sostener que "no la amparan los archivos de una semana atrás". "'Pajero, burro, gil', si eso no es menoscabar a un compañero no le pidamos a otros lo que no hacemos", replicó.

Ante la arremetida del panelista, la ex chica del clima disparó: "Vos estabas discutiendo conmigo y me estabas faltando el respeto. Vos me faltaste el respeto y yo te lo falté el respeto a vos. Ahora, cuando yo estoy discutiendo con un invitado no te podés meter a faltarme el respeto".

La discusión siguió durante interminables minutos donde ambos se dijeron de todo y terminaron la comunicación con acusaciones cruzadas.