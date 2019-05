Sol Pérez arrinconó a un ex ganador de Gran Hermano, al que acusó de abuso

La panelista Sol Pérez protagonizó una tensa discusión con 'Cristian U', luego de recordar el acoso que sufrió la mediática en el programa 'Combate' que compartía con el ex ganador de Gran Hermano.

"Conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación", contó la modelo, quien se negó a hacer preguntas al entrevistado y aclaró los motivos: "Dijo 'ella le daba besos a todo el mundo en el programa' y yo no le daba besos a nadie, tenía novio y por más de que le dé besos a todo el mundo, si no le quiero dar un beso a una persona, nadie me puede obligar".

El entrevistado respondió: "No hables de mí, Sol. Dijiste que me ibas a llevar a la Justicia y no lo hiciste. Cortala, ya está", le contestó el mediático.

"Porque no tengo tiempo, sino te llevaría", devolvió Pérez, quien recibió del entrevistado un pedido que la enfureció: "Superalo". La periodista lanzó: "¿Qué superalo? ¡Estás hablando de un acoso hacia una mujer flaco!". Por su parte, el ex Bailando la desafió: "Está bien, Sol. Llevalo a la Justicia".

"Tengo de testigos a amiguitos tuyos que les pedías que mintieran para tenerlos de testigos. (Nacho) Nayar es el testigo", le respondió a los gritos la también actriz y modelo.

"¿Qué? Salgo a decir 'yo sufrí acoso en un programa' y él sale a hacerse cargo de una situación cuando nadie lo nombro. Y dijo: 'Ay, chicos, es Sol Pérez, ¿le vamos a creer que alguien la acosó?'", se defendió la panelista.