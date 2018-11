Sol Pérez lloró al aire y conmovió a Mirtha Legrand

La conductora contó una experiencia personal muy íntima y no pudo evitar las lágrimas.

Una emotiva escena tuvo lugar en el programa de Mirtha Legrand de este domingo. Sol Pérez, invitada a la mesa del famoso almuerzo, contó una experiencia personal muy íntima sobre la muerte de su abuela y conmovió a la conductora.

Según relató la presentadora, en 2016 su abuela Araceli Flores fue víctima de un grave accidente: un auto la chocó y su conductor se dio a la fuga en la puerta del hospital Bocalandro. Mientras, a la mujer ingresaron al centro médico, pero la dejaron sin atención hasta que, horas después, falleció.

"Me dijeron que había tenido un accidente, pero no me dijeron que ya había fallecido. Mi papá salió corriendo para el Bocalandro y, cuando llegó, mi abuela todavía estaba con la sangre y la ropa puesta", contó la modelo.

En ese sentido, cuestionó el accionar del personal médico: "No habían hecho nada porque ella tuvo el accidente a las 6.30 y murió alrededor de las 12.30 del mediodía... ¿qué hicieron en todo este tiempo?".

Pérez también recordó que, tras el fallecimiento de su abuela, comenzó a irle cada vez mejor en su trabajo. "Yo decía 'Mi abuela me está mandando todo esto'. Creo que todo lo que me pasó después me lo mandó ella y se lo súper agradezco. La amo y la voy a amar siempre", cerró, emocionada.

