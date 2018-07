La modelo Sol Pérez contó detalles de su vida privada y reveló que dejó al defensor de Boca, Lisandro Magallán, por sus comentarios machistas.

"Es la primera vez que toco el tema: es verdad que lo conocí pero no funcionó”, contó Pérez, al tiempo que agregó: "Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club; me enteré que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo; se lo dije y lo bloqueé, y nunca más volvimos a hablar".

En un principio se había vinculado a la famosa modelo con otro jugador, el integrante de racing Lautaro Martínez, pero finalmente Pérez contó que no lo conocía y dio a conocer si vínculo con Magallán.