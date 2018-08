A falta de profundidad en su labor periodística, el ultraoficialista Jorge Lanata encuentra conflictos con todo el arco del espectáculo. Esta vez fue el turno de Sol Pérez, de quien el periodista aludió en una entrevista con Jey Mammon, y fue lapidario: “Lo que ella comunica es: ‘Soy este orto’“.

La ex participante del Bailando ninguneó su opinión en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana: “La verdad es que no le doy mucha bola a esos comentarios. Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo, nada más, está perfecto”.

“Me parece que cada uno ve lo que tiene ganas de ver, me parece súper retrógrado. Además, se ve que me sigue mucho en Instagram porque en la tele no muestro el culo“, disparó.

Y finalizó: “Creo que es su punto de vista, que es su pensamiento retrógrado. A veces no le podés cambiar el pensamiento a la gente. Nada, me divierte ya, porque si me voy a hacer problema por cada uno que diga boludeces, tendría que estar muerta, llorando todos los días".