La conductora de televisión Sol Pérez arremetió contra su par Ángel de Brito, quien en Radio Mitre acusó que la mujer se hizo conocida por "mostrar el culo". El panelista además respaldó a Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, quiénes habían mantenido un cruce con la modelo.

"Hay machistas y asquerosos que solamente me quieren ver el culo"

"Me encantan Lanata y Longobardi, me intriga saber cómo llegaron hasta el tema Sol Pérez. Ella vive enojada por todo. Se hizo conocida por mostrar el culo", disparó y agregó: "Que analice los culos de ellos y listo, que les devuelva con la misma moneda".

sol perez.mp4

Cómo respuesta, desde Canal 13, Sol Perez arremetió contra De Brito: "Ángel es un asco, así, un asco, asco. ¿Me tengo que callar la boca entonces, me quedo calladita? Porque dijo que en vez de contestar que me ve tan alterada, me tendría que dedicar a bailar. Yo me dedico a trabajar".

"Hay machistas y asquerosos que solamente me quieren ver el culo. Yo el culo no me lo puedo cortar con un cuchillo, va a estar conmigo siempre. Así que acostúmbrense a que puedo tener culo y hacer un montón de cosas. Si ellos se quedan en el culo es porque son unos cosificadores y pajeros", afirmó Pérez.

Embed No te sigo en las redes, Mostra el culo todo lo que se te cante.



Cosificarte es exactamente lo qué haces vos solita. https://t.co/nPiBPCgknI — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de octubre de 2018