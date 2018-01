Sol Pérez enfurecida con un medio del Grupo Clarín

La mediática Sol Pérez está nominada a los Premios Vos, que organiza la Voz del Interior de Córdoba, en la categoría "Figuras en las redes". Sin embargo, la noticia no la alegró y estalló en su cuenta de Twitter.

LEÉ MÁS: Reapareció Lolo y disparó contra Miranda!

“Decidí no asistir a los premios VOS ya que es una falta de respeto lo que escribieron hoy. Gracias a la gente estoy donde estoy, gracias a la gente hago boliches y eventos todos los días. Me quedo SOLA hasta las tres de la mañana sacándome fotos con la gente y lo hago porque quiero, nadie me obliga. Un beso”.

Embed Decidí no asistir a los premios VOS @VOScomar ya que es una falta de respeto lo que escribieron hoy. Gracias a la gente estoy donde estoy, gracias a la gente hago boliches y eventos todos los días. Me quedo SOLA hasta las tres de la mañana sacándome fotos con la gente y lo hago — Maria Sol Perez (@SolPerez) 25 de enero de 2018

Esta es parte de la presentación que desde los premios efectuaron para la modelo: “Ha subido desde sus producciones de fotos en los ríos y el lago hasta sus looks de noche para las fiestas, pasando por sus habituales rutinas de gimnasio. Sol Pérez ‘vive’ en Instagram, y desde ahí muestra cómo está viviendo esta temporada”.

LEÉ MÁS: Jorge Rial cruzó a Antonio Gasalla por sus lamentables frases sobre las mujeres

Desde la cuenta oficial de La Voz del Interior salieron a responderle, con notoria sorpresa: “¡Sol! No tuvimos en lo más mínimo la intención de ofenderte, ¡todo lo contrario! Sabemos que sos una estrella popular y querida por el público. Nos consta tu buena onda con ellos, y por eso te nominamos. Escribimos la ficha de buena fe. Ojalá lo entiendas y nos acompañes el lunes”.

LEÉ MÁS: Eduardo Feinmann disparó contra Ricardo Iorio tras su detención