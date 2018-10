SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La modelo Sol Pérez escribió un duro descargo contra los periodistas ultra oficialistas Jorge Lanata y Marcelo Longobardi por una serie de comentarios machistas que realizaron hacia su persona.

En el pase radial entre "Lanata sin filtro" y "Cada mañana", los conductores defensores del gobierno analizaron cuál era la profesión de Pérez, a lo que Lanata expresó: "¿Vos viste el culo que tiene?". Ante sus dichos, Longobardi reiteró: “Lo digo de verdad. Si tiene que llenar un trámite o un certificado de buena conducta, ¿qué profesión pone?”. Lanata le contestó: "Culo".

Tras las declaraciones de los periodistas militantes, la modelo hizo su descargo en Twitter: "Ya que para el señor Longobardi tenes que tener culo chato para tener una profesión le cuento que yo hago radio igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro, estoy en el bailando ¿Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Qué poco inteligente".

Y continuó: "Además, soy estudiante de abogacía. Me parece que el machista asqueroso este le molesta que las mujeres seamos más que un culo. Y señor, voy a seguir mostrando el culo porque soy libre y una foto no me determina. Puede tener el título que quiera pero es un ignorante".

Embed @LongobardiM ya que para el señor tenes que tener culo chato para tener una profesión le cuento que yo hago radio igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro, estoy en el bailando. Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Que poco inteligente. pic.twitter.com/CIEGvCsCz6 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 10 de octubre de 2018