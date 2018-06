Las actrices Florencia Peña y Sofía Gala mantuvieron un fuerte cruce con la ex candidata a diputada Amalia Granata por el debate de la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza en la cámara de Diputados. La mediática afirmó que menos niños con síndrome de Down nacieron en Irlanda, tras la aprobación del aborto en aquel país, sin embargo, Peña la dejó en evidencia al recordar que en aquel país la interrupción del embarazo lleva muy poco tiempo legalizada.

"Lo que creemos que las únicas personas que pierden acá no son los diputados, son las mujeres, porque el aborto existe, ésta es una realidad que nadie puede negar. La diferencia que estamos planteando es clandestino o legal, no estamos planteando ni las mujeres están pidiendo permiso para abortar porque esto es algo que sucede no acá en la Argentina, sucede en el mundo", afirmó Peña.

"Me parece que el Estado tiene que estar presente desde otro lugar, no dándote como solución el aborto. Ya que haya una mujer sola en la Argentina que aborte es un fracaso como Estado y como sociedad, es convalidar este fracaso haciéndolo legal. Y claramente es clandestino porque vas a matar una vida, el Estado que te tiene que garantizar el derecho a la vida no te puede avalar y garantizar que mates una vida en forma segura, por eso es clandestino", cruzó Granata.

No bueno, eso es en tu creencia, no en la mía y en la de un montón de argentinos y de un montón de mujeres del mundo, porque esto ni siquiera es nuestro", contrarestó Peña. "Justamente antes nombraste a Irlanda y en Irlanda, partir de que se legalizó, dejaron de nacer chicos con Síndrome de Down por ese motivo", sentenció Amalia.