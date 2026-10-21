Wilhelm Schmid, filósofo alemán de 72 años y reconocido por acercar la filosofía al público general, acaba de publicar en castellano su libro Sobrevivir a la muerte. En esta obra, reflexiona acerca de cómo comprender la muerte y el duelo para poder transitar la pérdida de un ser amado, especialmente en la adultez mayor.

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Schmid, galardonado con el Premio Meckatzer de Filosofía en 2012 y con el Premio Egnér suizo en 2013, estudió Filosofía e Historia en Berlín, París y Tubinga, y fue profesor emérito en la Universidad de Erfurt. Además, ejerció como asistente espiritual filosófico en un hospital suizo, donde vivió de cerca el acompañamiento en el final de la vida.

El filósofo explica que hoy en día la muerte suele evitarse en el discurso cotidiano, lo que dificulta hablar de ella de manera natural. “Espero que empezar mi libro pueda ayudar”, dice. Su intención es ofrecer una reflexión racional, basada en experiencias personales, para que quienes atraviesan el duelo puedan encontrar palabras e ideas que los acompañen.

Para Schmid, entender la muerte es clave para poder lidiar mejor con ella: “Si entiendo lo que pasa con la muerte, espero poder lidiar mejor con ella”. Aunque reconoce que nadie sabe qué sucede después, destaca una certeza: la energía que anima el cuerpo no desaparece con la muerte, sino que se transforma. “Esto me da la certeza de que la esencia de mi esposa permanece, y ese pensamiento es fundamental para afrontar su ausencia”, asegura.

Según el filósofo, la presencia energética del ser querido puede sentirse en quienes mantuvieron relaciones cercanas. Aunque algunos lo consideren una ilusión, esta experiencia es compartida por muchas personas y tiene un valor intersubjetivo que ayuda a sobrellevar la pérdida.

Según el filósofo Wilhelm Schmid, la presencia energética del ser querido puede sentirse en quienes mantuvieron relaciones cercanas.

Schmid también relata una experiencia cercana a la muerte que vivió en su juventud, describiéndola como mágica y maravillosa. Sin embargo, admite que no se sabe con certeza qué ocurre tras la muerte y que esas vivencias son solo indicios.

Sobre qué significa vivir bien, Schmid prefiere hablar de una vida hermosa, que puede incluir dificultades, pero que se vive con profundidad. “Una buena vida siempre significa evitar experiencias malas, pero no las podemos esquivar”, señala. Y añade que la felicidad al final de la vida surge cuando se puede mirar hacia atrás con una visión amable y soportable.

Para quienes creen que a los 70 u 80 años ya es tarde para vivir plenamente, el filósofo tiene un mensaje claro: “A los 72 años decidí hacer un viaje alrededor del mundo que había soñado con mi esposa y lo hice. La vida no termina a los 70, hay cosas que sí se pueden hacer y no hay que lamentarse”.

La importancia de encontrar un “proyecto hermoso”

Sobre la importancia del tacto y la comunicación en los últimos días, Schmid destaca que, aunque la persona que muere no pueda hablar, puede escuchar. Por eso, abrazos, palabras y pequeños gestos son fundamentales para acompañar y aportar momentos de felicidad, que pueden ser tan simples como una sopa o una bebida especial.

El filósofo advierte que el duelo puede ser muy peligroso, ya que el llamado “corazón roto” es real y puede provocar la muerte de quien queda. Para evitarlo, recomienda encontrar un “proyecto hermoso” que dé sentido a la vida tras la pérdida, como cuidar a los hijos, mantener amistades o dedicarse a un trabajo apasionante.

Sobre la sexualidad en la etapa final de la vida, Schmid reconoce que es un tema difícil, pero destaca su valor para obtener energía y consuelo. Aunque él mismo decidió que a su edad la sexualidad había terminado, considera que puede ser una fuente importante de bienestar para otros.

Finalmente, el filósofo reflexiona sobre la pérdida de las formas tradicionales para afrontar la muerte. Explica que la ruptura con la religión y la tradición dejó un vacío que las sociedades modernas deben llenar con nuevas maneras de lidiar con el final de la vida, un proceso que llevará tiempo y esfuerzo.