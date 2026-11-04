Vuelve “La Noche de las Heladerías 2026”: cuándo es, cómo funcionará el 2x1 en más de 500 locales y cuál es el nuevo sabor

La Noche de las Heladerías vuelve el miércoles 18 de noviembre de 2026 con su clásica promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal en más de 500 locales de todo el país. Es la décima edición de la propuesta, que organiza la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), y para festejar el aniversario habrá sorpresas en las heladerías adheridas.

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Además, la fecha trae una novedad para los fanáticos del helado: Maní Split, un sabor creado especialmente para esta edición.

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2026 y cómo funciona el 2x1

La promoción será el miércoles 18 de noviembre, desde las 19 y hasta el cierre de cada heladería adherida. Durante ese horario, los locales participantes van a ofrecer dos cuartos de kilo de helado al precio de uno.

Cuál es la promo: comprás un cuarto de kilo de helado artesanal y te llevás otro de regalo.

comprás un cuarto de kilo de helado artesanal y te llevás otro de regalo. Dónde aprovecharla: en más de 500 heladerías adheridas de todo el país.

en más de 500 heladerías adheridas de todo el país. Qué día es la Noche de las Heladerías: el miércoles 18 de noviembre de 2026.

el miércoles 18 de noviembre de 2026. A qué hora empieza: a las 19, y dura hasta que cierra cada local.

a las 19, y dura hasta que cierra cada local. El sabor de la edición: Maní Split, creado especialmente para el aniversario.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor

El sabor de esta edición tiene como base una crema de maní tostado, con veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

Su creación forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca destacar los ingredientes argentinos en la elaboración del helado artesanal. “Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, explicó Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya. “Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica”, agregó.

Los sabores de ediciones anteriores

Cada año, Afadhya presenta un sabor especial para la Noche de las Heladerías. En 2025 fue Frutta D’Oro, un helado al agua de mango y banana con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.

En 2024 llegaron dos: Sinfonía de cítricos y Torta Imperial, inspirado en el clásico postre argentino. Y en 2023, el turno fue de Dulcemate, que combinaba dulce de leche y mate, y Bombón Argentino, con crema de maní y chocolate.