El empresario atribuyó la crisis a la retracción de las ventas y al aumento de los costos.

Una fábrica de calzado quedó al borde del cierre producto de la crisis económica y su dueño confesó que votó al presidente Javier Milei tres veces. El empresario apuntó a la caída del consumo y el aumento de los costos que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

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Humberto Sierra, describió la situación de su empresa como “casi terminal” y sostuvo que la pérdida de poder de compra de la población golpeó de lleno a la actividad industrial. La firma supo fabricar zapatillas para marcas internacionales como Nike, Fila y Asics, además de indumentaria deportiva.

En una entrevista con Radio 750, el empresario consideró razonable el objetivo de reducir la inflación, pero criticó el modo en que se implementó por el gobierno de Javier Milei: “Yo, sinceramente, no sé si son políticas deliberadas o consecuencia de algo que está pasando. Yo creo que es deliberado. A mí me pegó muy mal, como a toda pyme que quiere producir”.

El fabricante también recordó que el presidente había planteado la necesidad de reducir los impuestos para aliviar la carga sobre las empresas. Sin embargo, sostuvo que en su caso los costos tributarios aumentaron al mismo tiempo que se redujo la demanda. “Las pymes fueron afectadas de un montón de formas, pero la peor es la falta de dinero en la calle”, señaló y vinculó la situación de su fábrica con las dificultades que enfrentan otros comercios y sectores productivos.

“Me molesta que hayan sacado la plata de la calle”

A diferencia de otros empresarios del sector, Sierra afirmó que la apertura comercial no es el principal problema que enfrenta su negocio. Según explicó, durante años viajó a China para comprar materias primas y componentes, pero mantuvo la producción en la Argentina. “En mi caso, a mí la importación de China o Brasil no me molesta”, sostuvo.

Su cuestionamiento se concentra en la caída de las ventas locales y en el encarecimiento de los servicios, factores que, según describió, redujeron la capacidad de las fábricas para sostener su actividad.

“Sí me molesta que hayan sacado la plata de la calle para enfriar la economía. Enfriamos la economía y ahí baja la inflación… pero esa no es la manera. Nos mató a todos”, expresó. El empresario también cuestionó el impacto que las políticas de ajuste tienen sobre el entramado productivo. “Vos no podés hacer un plan de esta categoría para destrozar el consumo interno, las pymes, la industria”, afirmó.