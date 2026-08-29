Vuelve el Servicio Militar Voluntario: Qué requisitos se exigen para entrar y hasta qué edad se puede permanecer

Las Fuerzas Armadas de Argentina anunciaron que en septiembre se reactivará el Servicio Militar Voluntario, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años que quieran sumarse a las filas. Este regreso implica que quienes sean seleccionados deberán firmar un compromiso formal de permanencia y cumplir con ciertas condiciones establecidas por la normativa vigente.

El proceso arrancará con la inscripción y evaluación de requisitos, que varían según la fuerza a la que se postulen los interesados. En el caso del Ejército, por ejemplo, se exige ser ciudadano argentino, tener entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión, contar con estudios primarios completos y no poseer antecedentes penales. La incorporación no es obligatoria para todos, sino que depende de la voluntad de cada joven y de las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Una vez aprobado el curso, los voluntarios firman un compromiso por un período máximo de dos años para desempeñarse dentro de la fuerza correspondiente. Durante ese lapso, reciben capacitación militar y desarrollan tareas asignadas, además de acceder a beneficios laborales y sociales. La Fuerza Aérea precisó que sus soldados voluntarios pueden renovar el compromiso hasta cumplir 28 años, siempre que se cumplan ciertos requisitos y haya necesidad institucional.

Las claves del servicio militar

La Ley 24.429 establece que el límite para permanecer en el Servicio Militar Voluntario es a los 28 años. Cuando un soldado cumple esa edad dentro del período de su compromiso, no puede renovar y debe finalizar su servicio al cierre del año calendario. Esta reglamentación asegura que la permanencia esté condicionada tanto a las aptitudes del voluntario como a las demandas de cada fuerza.

Los jovenes seleccionados para el Servicio Militar Voluntario deberán asumir un compromiso formal de permanencia y cumplir con las condiciones fijadas por la normativa.

Además de la instrucción militar, quienes se incorporen pueden obtener certificaciones oficiales de oficios y competencias adquiridas durante su permanencia, incluso si no completaron sus estudios secundarios. Esto amplía las oportunidades laborales y sociales al concluir el servicio.

Es importante aclarar que, pese a la reactivación de las convocatorias, el Servicio Militar continúa siendo voluntario y no implica un reclutamiento obligatorio para todos los jóvenes. La clave está en que sólo quienes decidan inscribirse y sean aceptados deben asumir el compromiso de servicio, con posibilidad de extenderlo hasta los 28 años según las condiciones y necesidades vigentes.

De esta forma, Argentina busca fortalecer sus Fuerzas Armadas con nuevos voluntarios capacitados, que además se benefician con formación y certificaciones que pueden potenciar su futuro laboral fuera del ámbito militar.