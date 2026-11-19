La cultura de los pueblos originarios lucha por mantenerse viva, en un contexto hostil para las comunidades. Lejos de haber dejado de existir, pueblos como el Tehuelche siguen de pie con sus costumbres milenarias, aunque han tenido que adaptarse a la vida por fuera de sus comunidades. En este contexto, los Camusu Aike abrirán sus puertas a una ceremonia tradicional: se trata de una experiencia única, que busca transmitir la cultura tehuelche a visitantes de todas partes.

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Los Camusu Aike habitan en Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Según el censo del 2010, tienen una población de alrededor de 50 habitantes. Esta pequeña comunidad organiza encuentros culturales abiertos, como el Mashen, así como jornadas de doma y tradición. Este domingo 22 de noviembre en el Parque Pirincho Roquel, entre las 10:00 y 17:00 hs, está prevista una nueva edición del Mashen.

Este domingo 22 de noviembre los Tehuelches Camusu Aike abrirán sus puertas al Mashen

Desde Vista comentaron que durante la jornada habrá distintos stands, entre ellos uno de salud, además de juegos recreativos, presentaciones musicales y un cuerpo de baile. Se trata de un evento pensado especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes van a poder participar de actividades recreativas y diferentes espacios hechos por la comunidad.

Qué es el Mashen y cómo es la ceremonia tradicional de los Tehuelches

El Mashen o guanaqueada es una celebración ancestral del pueblo tehuelche vinculada al comienzo de la temporada de caza del guanaco, especialmente del chulengo, que es la cría de este animal. Antiguamente, esta época del año era fundamental para las familias, que se organizaban y recorrían el territorio en busca de guanacos para obtener alimento, cuero y otros materiales necesarios para la vida cotidiana.

El guanaco tiene un papel central en la cultura tehuelche. Tradicionalemente su carne servía de alimento, mientras que su cuero se utilizaba para confeccionar vestimenta, mantas y quillangos. También aprovechaban los tendones y otros elementos del animal para fabricar herramientas y distintos objetos.

Aunque la caza tradicional ya no se desarrolla como antiguamente, el Mashen continúa siendo una fecha importante para la comunidad, que busca recuperar sus tradiciones, transmitir sus saberes y mantener viva su identidad cultural. En la actualidad, el encuentro se convirtió en una celebración que reúne a integrantes de la comunidad y visitantes, con actividades culturales, artesanías, música, gastronomía y espacios para compartir su historia.