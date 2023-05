Las últimas palabras de Sebastián Villa en el juicio: "Soy inocente, creo que todo va a salir bien"

El futbolista de Boca Juniors, acusado por violencia de género, dio sus últimas palabras en Tribunales. El viernes 2 de junio se conocerá el veredicto final.

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, brindó sus últimas palabras ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, aseguró que es "inocente" en la causa donde está acusado por violencia de género contra su expareja y sostuvo que "nunca le haría daño a Daniela (Cortés) ni a su familia". Tras la última jornada, la magistrada definió que dará a conocer el veredicto final el próximo viernes 2 de junio, desde las 13 hs, en los Tribunales donde se llevó a cabo el proceso.

“Lo que tengo para decir es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente. Soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano. Soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien, de la mejor manera”, manifestó el jugador colombiano durante las últimas horas de la mañana del martes.

La última declaración de Villa en el Juzgado de Lomas sigue la misma línea de su declaración indagatoria, a principios del mes de mayo. "El hecho que se me ha imputado, nunca lo cometí", dijo tras remarcar su inocencia y negar el delito de violencia de género que se le imputa. A su vez acusó a Cortés de "celos y manipulación" y aseguró que se aprovechaba económicamente de su carrera, pidiéndole cosas, dinero o sus tarjetas de crédito.

“Con el tiempo no podía salir de las reuniones del club porque me ponía problemas, me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas y ella quería todo para ella. Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa”, detalló para reflejar la supuesta violencia que la joven colombiana ejercía sobre él.

Al futbolista de Boca se lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", por el que podría obtener como mínimo una pena a 6 años de prisión. En su alegato, el fiscal Sergio Anauati solicitó una pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional; mientras que el abogado defensor, Martín Apolo, pidió su absolución al asegurar que la denuncia es "falsa".