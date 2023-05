Juicio a Sebastián Villa: comienza la segunda jornada de alegatos

El abogado defensor del futbolista de Boca Juniors expondrá su alegato de cierre a partir de las 9 hs. El fiscal pidió, la semana pasada, una pena de dos años y tres meses de prisión.

Este lunes se inició la segunda jornada de alegatos en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora por la causa que tiene como principal protagonista al jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado por su expareja Daniela Cortés de ejercer violencia de género. Tras varias jornadas probatorias, donde además de declarar peritos también dieron testimonio los dos implicados, la causa avanza y está pronta a llegar a su fin.

Hace unas semanas, el futbolista de Boca Juniors -que sigue desempeñándose en su club durante el proceso judicial- declaró ante la jueza Claudia Dávalos y acusó a la joven, que actualmente se encuentra en Colombia, de amenazas y violencia contra su persona. Incluso, presentó nuevas pruebas (audios y videos) para probar su denuncia. "El hecho que se me ha imputado, nunca la cometí", dijo.

Por su parte, en su alegato, el fiscal Sergio Anauati aseguró que se comprobó la violencia de género ejercida por el jugador y apuntó contra la principal hipótesis de la defensa, quien sostuvo que Cortés se beneficiaba económicamente de él. Sobre esto último, remarcó que no tenía sentido que quisiera arruinarle la carrera porque iba contra sus propios intereses. Frente a ello, el fiscal solicitó que sea condenado a 2 años y tres meses de cumplimiento condicional. También pidió que se lo obligue a fijar residencia y que no tenga ningún tipo de contacto con la denunciante.

Para el abogado defensor, Daniela Cortés "realizó una falsa denuncia, una columnia, la cual se encuentra prescripta”. Para el representante de Villa, su expareja utilizó la denuncia como herramienta para obtener venganza: "La violencia de género es tergiversada", sostiene.

En su alegato, pidió la absolución de Villa: "Voy a construir la absolución de mi defendido. En primer lugar, me voy a referir a la acusación de amenazas: no se encuentra probado ni se acredita que hayan existido. La amenaza consistía en que si ella no se iba de la casa, Villa le iba a arruinar la vida a ella y a su familia. No entiendo qué es arruinarles la vida. Respecto a la acusación fiscal, hay una contradicción con lo que reseñara Cortés: no se probó ninguna llamada, no declaró ninguna persona que receptó esa amenaza. No sabemos qué se dijo en la amenaza, porque Cortés no lo expuso. Nadie refirió de qué se trató esa llamada y mucho menos si tenía un contenido amenazante”, expresó.



Noticia en desarrollo