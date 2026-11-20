La efectividad de un discurso no depende únicamente del contenido o del lenguaje corporal; la entonación juega un papel fundamental en la forma en que la audiencia percibe a quien habla. El reconocido experto en comunicación Vinh Giang analizó los detalles vocales y expresivos que pueden potenciar o perjudicar la autoridad y la confianza al comunicar.

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Uno de los puntos centrales del análisis del especialista radica en el hábito de elevar la voz al finalizar las afirmaciones, un patrón que transforma una declaración contundente en una duda. Según Giang: "Si terminas las frases con un tono ascendente, parece que estás mintiendo y poniendo en duda tu propia credibilidad".

En contraposición, el experto aconseja cerrar las ideas con modulaciones descendentes: "Si eliminas el tono ascendente y terminas con un tono más bajo, vas a sonar completamente diferente, como si estuvieras seguro". Esta observación coincide con investigaciones académicas, como un estudio de la Universidad Macquarie (Sidney), que concluyó que la inflexión hacia arriba se interpreta habitualmente como una señal de menor confianza, falta de claridad o un mensaje incompleto.

Cabe señalar que Vinh Giang es un reconocido orador internacional, experto en comunicación, mago profesional y formador corporativo. A través de sus conferencias y talleres, combina su maestría en el ilusionismo con técnicas avanzadas de comunicación verbal y no verbal para enseñar a profesionales, líderes y equipos de todo el mundo a potenciar su presencia escénica, dominar el arte de hablar en público y mejorar su impacto al transmitir mensajes.

De esta manera, el enfoque del experto, de origen australiano-vietnamita, se centra en la autoconciencia vocal, la gestión de la entonación y la conexión empática con las audiencias, convirtiéndose en una de las voces más consultadas globalmente en materia de oratoria y desarrollo personal.

A través de sus conferencias y talleres, Vinh Giang combina su maestría en el ilusionismo con técnicas avanzadas de comunicación verbal y no verbal.

Errores frecuentes al preparar una presentación, según Giang

Además de la modulación de la voz, Giang identificó dos fallas habituales que conspiran contra la conexión con el público en una reciente intervención en el pódcast BigDeal junto a Codie Sanchez:

El uso de un lenguaje demasiado formal: El especialista advierte que redactar los discursos utilizando la lengua escrita, que por naturaleza es más rígida, genera distancia. La recomendación es “aprender a escribir con el lenguaje hablado” para lograr mayor naturalidad.