En medio del capitalismo digital, atravesado por la hiperconexión, la incertidumbre, la fragmentación y el debilitamiento de los espacios tradicionales de pertenencia, se observa una tendencia protagonizada por jóvenes que vuelven a encontrar en la religión un lugar para construir vínculos, buscar respuestas y darle sentido a sus experiencias. Si bien, como advierten estadísticas y estudios recientes -solo el 44,5% de quienes tienen entre 16 y 29 años adhiere al catolicismo y quienes dicen no tener filiación religiosa son el 31%, según el primer informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) -, ese acercamiento no supone necesariamente un regreso a las formas tradicionales de vivir la fe o una aceptación sin cuestionamientos a las instituciones religiosas, en los testimonios y vivencias se pueden identificar recorridos diversos, atravesados por búsquedas personales, experiencias comunitarias, militancias políticas, preguntas sobre identidad y la posibilidad de construcción de una Iglesia diferente.

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La visita del papa León XIV a la Argentina en los próximos días vuelve a poner en primer plano la potencia y las tensiones que caracterizan esa relación, entre las nuevas generaciones y la Iglesia, y lo que promete de cara al futuro. De hecho su agenda incluye, entre otras cosas, una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires el martes 10 por la noche, que será musicalizada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, y acompañada por un ensamble de bailarines.

Federico Tirell y su grupo misionero

El hambre de encuentro: comunidad y presencialidad en tiempos de hiperconexión

Eduardo Mangiarotti, profesor de teología y sacerdote de la parroquia San Gabriel de Vicente López, comunidad de la que participan alrededor de 700 jóvenes de entre 18 y 26 años, es testigo de este fenómeno contemporáneo de acercamiento desde su experiencia pastoral cotidiana e identifica que existe en los jóvenes una búsqueda que considera significativa: “Yo creo que el mundo adulto mira y subestima muy rápidamente a los jóvenes como diciendo ‘están todo el día con el celular…’ y en realidad hay un hambre de presencialidad y de encuentro muy fuerte, un hambre de comunidad muy grande”.

Dicha dimensión se puede ver en muchos los testimonios de los jóvenes que, casi sin excepción, encuentran en la religión la posibilidad de encontrarse con otros y trascender. En un contexto de feroz capitalismo digital en el que buena parte de los vínculos se desarrollan a través de pantallas y plataformas, las comunidades religiosas parecen ofrecer experiencias significativas, presencia física, rituales compartidos, tiempos amables y una espacio de pertenencia, cuestiones básicas y elementales características de lo humano que no siempre se encuentran en otros espacios e instituciones.

Eduardo Mangiarotti, profesor de teología y sacerdote de la parroquia San Gabriel de Vicente López

Para Mangiarotti, esa búsqueda no se explica solamente por una inquietud espiritual individual sino por el deseo de participar de experiencias colectivas, de recuperar espacios donde el cuerpo, los símbolos y los rituales tienen un lugar vertebral. La peregrinación juvenil a Luján aparece como ejemplo paradigmático de la concreción física de esta suerte de deseo espiritual: caminar más de 60 kilómetros, poner el cuerpo, sentir el sacrificio, y atravesar una experiencia que puede transformar a quienes participan. Las motivaciones son diversas y van desde la fe, promesas, amistad, el encuentro o un agradecimiento: “Hay un anhelo muy fuerte de experiencias comunitarias, de experiencias de sentido, de rito. La peregrinación, poner el cuerpo, que te atraviesa, que te transforma. Hay un anhelo genuino de algo comunitario, de algo simbólico".

Federico Tirelli, director general de la Casa Salesiana León XIII, en el barrio porteño de Palermo, también registra en las comunidades religiosas una respuesta a la necesidad de escucha y pertenencia. Desde su vivencia de trabajo con jóvenes, entiende que la Iglesia puede ofrecer un lugar para procesar lo que les pasa, particularmente en una etapa vital tan compleja y vulnerable, sentirse queridos y recuperar la posibilidad de construir una vida con otros. “Hoy los jóvenes encuentran en la Iglesia, en la religión, un lugar para darle sentido a lo que para ellos no lo tiene. Un lugar donde ubicar los dolores, las angustias, un lugar de escucha y de encuentro, de comunidad, de sentirse que se puede estar con otros”, plantea.

Tirelli agrega que esa experiencia también está relacionada con sentirse reconocidos y descubrir que se puede hacer algo por los demás: “En esta sociedad vemos es mucho individualismo, un sinsentido en un montón de cosas, una desvalorización de los jóvenes. Y creo que ellos se dan cuenta que viven con otros, que pueden ser útiles para los que más necesitan, y eso les llena el corazón”. La comunidad aparece así como un refugio frente a la soledad y como un espacio donde recuperar la capacidad de actuar junto a otros, de ser solidarios y empáticos.

Juan Ignacio Cangas, Nacho, tiene 21 años, estudia periodismo y participa como animador de estudiantes de secundaria de la pastoral juvenil del Colegio Marista La Inmaculada espacio donde encontró “una forma de acercarse a la religión” diferente a la típica enseñanza que reciben los chicos en las escuelas que suele ser de carácter más tradicional y exclusivamente doctrinaria. “Yo vengo de una familia bastante católica, porque mis viejos son creyentes y porque sus trabajos están muy relacionados a la iglesia. Además fui a una escuela religiosa desde jardín hasta la secundaria, pero, creo que empecé a estar más cerca de Dios a partir de la pastoral".

Juan Ignacio Cangas, 21 años

El joven en su testimonio describe es espacio como un ámbito lúdico y reflexivo, donde los jóvenes pueden detenerse, conversar y pensar cuestiones vinculadas a sus vidas y las etapas que atraviesan: los vínculos, la vocación, las decisiones, y el futuro. En sus palabras, lo que hacen allí es “frenar la pelota”, habilitar preguntas y conversaciones que muchas veces quedan desplazadas por la exigencia en medio de una cotidianeidad marcada por la velocidad, el vértigo y la multiplicación de estímulos.

Julián Tróccoli tiene de 31 años, nació en Azul, provincia de Buenos Aires, su identidad se enmarca dentro de la disidencia de género y es licenciado en Comunicación Social, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Vincula la búsqueda religiosa con la necesidad de encuentro: “Estuve en un coro de la Iglesia y después en distintos grupos de jóvenes como la Acción Católica Argentina o grupos misioneros. Siempre tuve una cercanía”. Hoy, aunque no participa activamente de una agrupación eclesial, sigue reconociendo el valor de esos espacios para construir experiencias compartidas: “algo de la necesidad del encuentro, de estar con otros, que está muy latente”.

Julián Tróccoli, 31 años

Nuevas formas de creer: búsquedas personales, rituales y espiritualidad cotidiana

En los recorridos y declaraciones de los jóvenes entrevistados se ve que, si bien muchas veces la fe viene de herencia familiar, su interpretación está sujeta a cambios e incluso puede potenciarse durante los procesos de crecimiento y exploración. La socialización en diferentes espacios y grupos, a lo largo del tiempo, y la búsqueda de autonomía e identidad juvenil generan momentos de mayor distancia, contradicciones, acercamientos a la religión y nuevas formas de participación. La experiencia religiosa que se conoce en la infancia, una mirada más cementada de la iglesia y las formas de las instituciones más tradicionales, pueden modificarse luego desde la inquietud personal o adquirir un significado diferente.

Braco Ynserra Arezo, de 30 años, periodista, cuenta que creció en una familia creyente, pero no practicante, que le permitió explorar distintas tradiciones religiosas antes de decidir si quería tomar la Primera Comunión. En sus primeros años se acercó y tuvo contacto con personas de otras culturas y religiones y, después de ese recorrido, volvió al catolicismo. Hoy se define como católico, reza todos los días, muchas veces cuando viaja en transporte público, va a misa cuando puede y con frecuencia participa de actividades grupales y espacios comunitarios. “Cuando voy en el colectivo, generalmente ese es mi momento de rezar”, cuenta. Para él, la fe no aparece solamente ante una crisis o una dificultad: “es algo que está siempre conmigo. No tengo momentos en los que necesite acercarme”.

Félix Alagastino, de 37 años, es docente y profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía, y explica que tiene una relación más cotidiana con la espiritualidad: se define como cristiano apostólico romano, va a misa los domingo, reza casi todos los días y encuentra a Dios en su familia, su pareja, su trabajo, sus amistades, la música, las películas y la naturaleza. “La fe le da sentido a mi vida”, resume, y dice que la práctica religiosa funciona para él como una manera de interpretar distintas experiencias, tanto las felices como las angustiosas, las decisiones y los desafíos.

Félix Alagastino, de 37 años

En el recorrido de Nacho, en cambio, ocupa un lugar central la posibilidad de encontrar en la pastoral un espacio de reflexión sobre cuestiones que exceden la práctica religiosa. Su crítica a ciertas formas de catequesis apunta a una representación de Dios demasiado distante, asociada a un mundo adulto y alejada de las preguntas concretas de los adolescentes. Para él, la transmisión de la fe necesita partir de las experiencias juveniles y ofrecer herramientas para pensar la vida, los vínculos y el futuro. "Los más chicos ven a dios como algo muy alejado de ellos, que no los puede interpelar, porque están viviendo una etapa en la que quizás se están descubriendo primero ellos - explica Juan Ignacio - creo que ya más grandes, a partir de la secundaria o después, es cuando hacen ese clic de encontrarse con Dios, un poco como me pasó a mí, te vas descubriendo vos mismo y vas descubriendo la presencia de Dios en vos”.

Mangiarotti observa algo similar en la relación de las nuevas generaciones con los símbolos y los rituales. Algunos elementos tradicionales de la liturgia, como el incienso o las vestimentas, que en la infancia se observan con lejanía, pueden adquirir nuevos significados cuando son apropiados desde otras sensibilidades. El sacerdote identifica una dimensión estética y emocional muy fuerte en las experiencias religiosas juveniles: la necesidad de conmoverse, de atravesar una catarsis, de sentirse escuchados. “Hace poco con un seminarista joven, que tiene 33, empezamos a usar con los chicos el incienso, que en general está asociado con la cosa más conservadora, y estaban en llamas, se re coparon, ellos se quedan en el detalle estético”.

Para el sacerdote, el mayor desafío con esos grupos, sostiene, es acompañar sus experiencias sin manipularlas ni forzarlas, pero sin perder la profundidad de la reflexión: “convivimos con el riesgo de una pérdida de cierta profundidad, de reflexión y análisis integral con respecto a las cosas. Pero creo que, a diferencia de generaciones como la mía donde había mucho énfasis en lo racional y la ética, la actual tiene un aspecto más emotivo, en el mejor de los sentidos. Los chicos están, muchas veces, en una dimensión muy cómoda de necesidad de intimidad en el ámbito de lo espiritual”. Desde ese lugar advierte que la liturgia necesita encontrar formas de dialogar con las sensibilidades contemporáneas para comprender qué buscan quienes participan y cómo construir experiencias que integren emoción, pensamiento, silencio y encuentro.

Una fe que también se construye con otros: pertenencia, militancia y compromiso social

La comunidad religiosa puede ser también un espacio de participación y compromiso con la realidad social y política argentina. En algunos recorridos, la Iglesia funcionó como una puerta de entrada a experiencias de militancia, organización y trabajo colectivo, cuando otros ámbitos de participación pueden resultar menos accesibles. Julián recuerda que, durante su juventud en Azul, los grupos de la Iglesia le ofrecieron una forma concreta de involucrarse: “para la juventud, cuando querés algún tipo de activismo o de militancia, la Iglesia te lo ofrece de una forma más fácil o más cercana que quizás los distintos espacios partidarios o de otro tipo de discusión política”. Eso le permitió construir vínculos y participar de iniciativas colectivas, aunque más tarde su relación con la institución se volvió conflictiva.

Milagros Acosta tiene 27 años, es docente de nivel inicial, feminista y coordinadora de la Red de Jóvenes Federal de Católicas por el Derecho a Decidir, y entiende la fe como una forma de compromiso: “Para mí ser católica no significa solamente ir a misa o participar activamente de una pastoral, sino ponerme al servicio de la dignidad humana. Y es justamente ahí donde siento que mi Dios me convoca a los feminismos, a caminar junto a las mujeres y las diversidades, a defender los derechos humanos y a construir una fe liberadora - relata - por eso yo hago Iglesia con mis compañerxs, en una mateada, en una reunión de participación juvenil, en los encuentros con pibis y changuitos, como decimos acá en Santiago del Estero, o acompañando a jóvenes de distintas provincias a organizarse y transformar sus escuelas, universidades, comunidades y territorios “.

Milagros, 27 años

Su historia religiosa comenzó en las actividades barriales de su infancia: los viacrucis, las chocolatadas y las propuestas organizadas por catequistas que eran, además, sus vecinas. Creció en una familia trabajadora, con una madre que la crio sola y en la que la fe estaba presente especialmente en los momentos difíciles: “recuerdo las oraciones a San Expedito o a San Cayetano cuando las cosas se complicaban, algo que sucedía bastante seguido. Creo que ahí también había una forma de vivir la fe, muy vinculada a las necesidades, las esperanzas y las luchas cotidianas de nuestra familia”. Durante la adolescencia, al participar de un grupo juvenil comprometido con la justicia social, encontró una imagen de Jesús vinculada con la defensa de quienes más lo necesitaban, experiencia que fue central para construir su identidad.

Julián también coincide con Mili y encuentra una dimensión política en esa pertenencia. Aunque se alejó de la participación institucional, sostiene una forma de “militancia discursiva” que busca mostrar que la tradición cristiana puede ofrecer una perspectiva basada en la justicia social, el reconocimiento de los demás y la construcción de una comunidad más amplia. Recupera, en ese sentido, la idea de “callejear la fe”: salir al encuentro del otro, conversar y reconocerse como parte de una comunidad incluso cuando existen diferencias. “Los dos lugares proponemos la justicia social como horizonte posible”, señala al referirse a los puntos de contacto que encuentra entre las luchas por el reconocimiento de las diversidades y ciertos valores de la tradición religiosa.

La relación entre fe y compromiso social también aparece en el testimonio de Sol Santa Cruz, de 29 años, correntina, psicóloga y trabajadora social, evangélica pentecostal practicante. Actualmente es líder en su comunidad y trabaja con adolescentes, con niñeces y con padres también. Para ella, la espiritualidad no puede pensarse de manera exclusivamente individual “sino que hay que pensarla colectivamente, con las personas en mi comunidad”. Como aparece en otros relatos, si bien Sol creció rodeada de experiencias y obligaciones religiosas, ya que sus padres eran ambos pastores evangélicos, con el tiempo se volvió una búsqueda personal, atravesada fuertemente por los feminismos y la lucha por el derecho al aborto. “Cambió totalmente mi vínculo con la iglesia, tal vez mi forma de trabajar en la iglesia, comencé a hacer más preguntas y necesité encontrarme con teólogas feministas, con la teología de la liberación para poder empezar a hacerme otras preguntas y encontrar otras formas de leer la Biblia”.

Sol Santa Cruz, de 29 años

Los testimonios dejan en evidencia que no hay una única forma de creer. La visita de León XIV será, quizás, otra oportunidad para mirar de cerca esas búsquedas: las de una generación que, entre la incertidumbre, las pantallas y la necesidad de encontrarse con otros, todavía sigue queriendo encontrar respuestas, pero, por sobre todas las cosas, un lugar al cual pertenecer.