La milanesa serrana tiene su fiesta en noviembre. El sábado 21, Villa del Carmen, un pueblo de las sierras del sur de San Luis, recibirá el 8º Torneo de la Milanesa Serrana y el 3º Festival de la Avicultura, una propuesta con comida típica, música en vivo y danzas típicas. Un buen plan para quienes buscan escapadas cerca de la naturaleza.

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La milanesa serrana es la protagonista de la noche: un plato que forma parte de la cocina familiar de la zona y que, desde 2017, tiene su propio torneo. El festival forma parte de los 50 Festivales que organiza la provincia y también busca dar visibilidad a los emprendedores y productores locales.

Cuándo es el Torneo de la Milanesa Serrana

Qué se celebra: el 8º Torneo de la Milanesa Serrana y el 3º Festival de la Avicultura.

el 8º Torneo de la Milanesa Serrana y el 3º Festival de la Avicultura. Cuándo: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. A qué hora: desde las 20.

desde las 20. Dónde: en Villa del Carmen, departamento Chacabuco, San Luis.

Cómo funciona el Torneo de la Milanesa Serrana

El torneo es un concurso en el que cocineros compiten por preparar la mejor milanesa serrana. En la edición de 2025 se disputaron tres premios en efectivo, y la fiesta tuvo entrada libre y gratuita, feria de emprendedores y la posibilidad de llevar reposeras y mate. La primera edición se hizo a fines de 2017, como parte de una serie de propuestas para impulsar el turismo en el pueblo.

El Festival de la Avicultura: qué artistas se presentan

Se hace junto al torneo desde hace tres ediciones y pone en valor la producción avícola de la zona y las tradiciones vinculadas con esa actividad, una forma de conectar la cultura del pueblo con los sabores de la región.

El escenario contará con Rodrigo Gaido, Distrito Sonidero, Margarita Castelli, la Compañía Folklórica Internacional Danzantes, Jonas Albelo, Los Hermanos Lucero, Julio Salazar y Renzo Albelo y sus muchachos. También habrá ballets invitados.

Dónde queda Villa del Carmen y qué hacer en la zona

Villa del Carmen forma parte del Corredor de los Comechingones, una región turística de San Luis conocida por sus paisajes serranos, sus caminos panorámicos y sus pueblos tranquilos. Está entre Papagayos y La Punilla, y limita al oeste con Naschel.

Es una buena opción para una escapada de descanso y naturaleza: en la zona se puede hacer trekking y cabalgatas por senderos serranos, recorrer los pueblos vecinos y probar la gastronomía regional.