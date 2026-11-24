La crianza y la transmisión de valores dependen en gran medida de lo que los chicos observan a diario en su entorno cercano. El divulgador y experto en desarrollo personal Víctor Küppers planteó que pedir conductas determinadas no alcanza si los adultos no reflejan esas mismas actitudes en su rutina, sintetizando su postura en una idea central: "Si quieres que tu hijo sea alegre, agradecido o proactivo tienes que serlo tú".

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Según el análisis del especialista, los más pequeños registran de manera constante cómo reaccionan los mayores ante los contratiempos, si predomina la queja o si se sostiene una mirada constructiva. Por ese motivo, la coherencia entre el discurso y la práctica cotidiana resulta clave en la formación emocional.

Los tres ejes que el especialista remarca en la crianza

Durante una intervención en el ciclo Aprendemos Juntos, Küppers detalló tres principios que busca inculcar a sus propios hijos:

Cultivar la bondad: Priorizar la calidad humana por encima del éxito material o el talento individual, bajo la premisa de que resulta incompatible ser un buen profesional o una buena pareja sin ser una buena persona.

Priorizar la calidad humana por encima del éxito material o el talento individual, bajo la premisa de que resulta incompatible ser un buen profesional o una buena pareja sin ser una buena persona. Sostener la alegría de vivir: Entender la alegría no como hacer chistes, sino como una actitud aprendida orientada a detectar lo positivo antes que lo negativo, reducir los enfados y aceptar que la vida combina aspectos agradables y desagradables.

Entender la alegría no como hacer chistes, sino como una actitud aprendida orientada a detectar lo positivo antes que lo negativo, reducir los enfados y aceptar que la vida combina aspectos agradables y desagradables. Hacer bien lo cotidiano: En el plano laboral y diario, enfocar el esfuerzo en ejecutar de manera extraordinaria las tareas ordinarias en lugar de esperar hazañas excepcionales.

Amabilidad, cortesía y el valor del tiempo compartido

Para el divulgador, la amabilidad beneficia tanto a quien la recibe como a quien la ejerce, ya que mejora el carácter, resulta gratuita y exige buscar la mejor versión personal. En esa línea, remarcó la vigencia de expresiones básicas como "por favor" y "gracias" para fortalecer el trato social.

Educar con el ejemplo: la mirada de Víctor Küppers sobre los valores, el tiempo en casa y la crianza

Finalmente, Küppers advirtió sobre la escasez de espacios de diálogo real en los hogares, afectados por hábitos como comer frente al televisor, y resumió la necesidad de presencia y afecto en las relaciones con una metáfora directa: "planta que no riegas, planta que palma", subrayando que los vínculos familiares se sostienen con cariño y tiempo compartido.

Quien es Victor Küppers

Es un conferencista, formador y escritor nacido en los Países Bajos (1970) y radicado en España, especializado en psicología positiva, motivación y desarrollo personal.Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades. Antes de dedicarse de lleno a la divulgación y la consultoría, trabajó como profesor universitario en instituciones como la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona, además de desempeñarse en el ámbito de la consultoría comercial.

En sus charlas, libros y participaciones en programas educativos, aborda temas vinculados a la gestión emocional, el entusiasmo, la amabilidad y el liderazgo en entornos laborales y familiares. Es especialmente conocido por difundir la fórmula del valor personal V = (C + H) x A, donde los conocimientos (C) y las habilidades (H) suman, pero la actitud (A) multiplica. También es popular en Europa por publicar obras centradas en la psicología positiva cotidiana, como El efecto actitud y Vivir la vida con sentido.