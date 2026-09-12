Viajó a ver a su expareja y no volvió más: la pista clave que se investiga a un mes de la desaparición de una joven de 27 años

Mientras policías y familiares buscan intensamente a Maira Romina Cabrera, la joven catamarqueña de 27 años que desapareció mientras iba a visitar a su ex pareja, identificado como E.C., la Justicia de Catamarca halló una pista que apunta a los camioneros de la Ruta Nacional 60, por lo que resolvieron citar a varios choferes para que aporten información sobre sus recorridos, horarios y paradas en la zona donde Maria desapareció.

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La principal línea de investigación busca reconstruir sus movimientos en la zona de Telarito, donde la mujer fue vista por última vez.

Maira fue vista por última vez el 10 de agosto, cuando salió de su casa en Casa de Piedra. Sólo portaba su celular y la ropa que llevaba puesta, según indicó su madre, Nancy Beatriz Cabrera. También advirtió que ella "iba y volvía", sin intenciones de quedarse ni tener una ausencia prolongada en su casa. Viajaba a encontrarse con E.C., su ex pareja y padre de su hija.

La Justicia de Catamarca profundizó este viernes la investigación para saber qué fue lo que ocurrió con la joven. De acuerdo con el testimonio de su madre a FM Municipal de Recreo, Maira viajó hasta Telarito, en un colectivo de la empresa 25 de Agosto. El chofer que la habría llevado declaró que Maira descendió en ese lugar y que una persona la esperaba cerca de la garita.

Ese testimonio coincide con otras declaraciones incorporadas al expediente, aunque todavía no se terminó de comprobar qué pasó después. La denuncia formal por su desaparición fue presentada tres días después de que la familia perdiera contacto con ella.

Citan a camioneros de cuatro provincias

La Fiscalía citó para la próxima semana a camioneros provenientes de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires. La identificación de los conductores se realizó con la colaboración de las Divisiones de Trata de Personas de las provincias involucradas.

Los investigadores buscan determinar si alguno de esos trabajadores pasó por la zona en los momentos posteriores a la llegada de Maira a Telarito y si pudo haber tenido algún contacto con ella. Además, la Justicia intenta localizar a otros dos camioneros que podrían aportar información relevante para la causa. La ronda de testimonios podría ampliarse si aparecen nuevos nombres vinculados con el corredor vial.

En paralelo, la investigación analiza los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema aportó información sobre llamadas, geolocalizaciones y registros de antenas de telefonía.

También se revisan las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios cercanos. El material es procesado por el Laboratorio Satélite para reconstruir horarios, recorridos y posibles medios de transporte utilizados por Maira.

La investigación sumó además al fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, como coadyuvante de la fiscal Jorgelina Sobh. Su incorporación apunta a reforzar las medidas previstas en Telarito y otros sectores considerados "relevantes" para esclarecer el caso.