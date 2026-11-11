Viajó a Córdoba por León XIV y terminó insultándolo: quién es Talero Blanco, el gaucho libertario

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó distintas postales entre los miles de fieles que se acercaron para verlo. Sin embargo, también generó algunas reacciones inesperadas. Una de ellas fue la del folclorista salteño Talero Blanco, quien viajó especialmente para participar del acontecimiento religioso, pero terminó expresando un fuerte rechazo al mensaje del pontífice.

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A través de un video que comenzó a circular en redes sociales, el artista contó que había llegado a Córdoba con entusiasmo por la visita papal, aunque aseguró que, después de escuchar sus palabras, perdió las ganas de acercarse a verlo. Identificado con las ideas libertarias y con antecedentes de participación política en el espacio de Alfredo Olmedo, Blanco cuestionó el contenido del discurso y lo interpretó como una crítica al gobierno de Javier Milei.

"Me vine a Córdoba a verlo al Papa y ahora no tengo ganas de ir a verlo", expresó el músico en su descargo. Además, defendió la legitimidad del Presidente y sostuvo que su llegada al poder fue resultado de la voluntad popular expresada en las urnas.

Las duras críticas de Talero Blanco al Papa

El folclorista aseguró que esperaba escuchar un mensaje de paz, unidad y reconciliación entre los argentinos, pero consideró que León XIV había desaprovechado una oportunidad para acercar posiciones en un contexto de fuerte polarización política.

"Te equivocaste, León XIV. Tendrías que haber venido con un mensaje conciliador, un mensaje de paz para que nos podamos dar la mano", manifestó. Sin embargo, sus cuestionamientos fueron más allá de las diferencias políticas y apuntó directamente contra la figura del pontífice, a quien calificó como "un puntero político disfrazado con una sotana".

En su intervención también cuestionó al kirchnerismo y sostuvo que esperaba un llamado a recuperar la fe y acercarse a Cristo, en lugar de lo que interpretó como un posicionamiento contrario al programa económico del Gobierno nacional.

Qué dijo León XIV frente a Javier Milei

Las declaraciones del salteño contrastaron con algunos de los conceptos que el propio León XIV había expresado durante su encuentro con el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad.

Ante el mandatario, el Papa se refirió a la importancia de respetar la voluntad popular, planteó la necesidad de que el crecimiento económico también alcance a los sectores más vulnerables y advirtió sobre los efectos de la corrupción en la confianza de la sociedad hacia las instituciones.

Además, el pontífice hizo un llamado explícito al diálogo, la convivencia y la búsqueda de consensos, incluso entre quienes sostienen posiciones diferentes.