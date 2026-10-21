Revelaron el audio con las contradicciones de Rosa Leguizamón, la vecina detenida por la desaparición de Nanci Godoy, la docente rural de Corrientes cuyo paradero se desconoce hace 14 días. La mujer era una de las personas que había tenido contacto con la maestra antes de que se perdiera su rastro y según la investigación, fue quien la vio por última vez.

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista, Leguizamón contó que acompañaba a la maestra a caballo hasta la escuela y que también iba a buscarla los viernes. Sin embargo, ante el fiscal no pudo precisar cuándo la vio por última vez.

Qué contó Rosa Leguizamón en el audio

Rosa explicó que la dueña de la estancia El Curupí le había pedido ayuda para trasladar a Nanci hasta la escuela rural. Según su relato, la acompañaba a caballo los lunes, desde la estancia hasta el establecimiento y los viernes iba a buscarla para llevarla de regreso.

"Me mandó un mensaje Lourdes, de la estancia Curupí, para ver si le podíamos hacer un favor a esa señora maestra que quería trabajar", contó. También explicó que el viaje podía durar más de dos horas porque Nanci no sabía andar bien a caballo.

En la misma entrevista, Leguizamón contó que había ido a la escuela para llevarle comida a la docente y aseguró que le prestó un cable para que pudiera cargar el celular. "Yo me voy a la escuela a llevarle un pedazo de carne a la señora que cocina porque en la escuela no hay heladera, no hay agua, no hay nada", agregó. Sobre el teléfono, dijo: "Le llevo el cargador, le cargo el celular y le dejo el cablecito toda la noche para que lo cargue ahí".

El problema para los investigadores es que Rosa no pudo precisar cuándo ocurrió esa última visita. En su declaración, la ubicó el jueves 8 de octubre y contó que ese día se enteró de que su marido tenía franco para el viernes. Sin embargo, cuando declaró ante el fiscal, no pudo confirmar con claridad si había ido a ver a Nanci el 8 o el 9 de octubre.

Por su parte, el teléfono móvil de la docente había dejado de registrar actividad el miércoles 7 de octubre y su familia tuvo el último contacto con ella el viernes 9.

Las contradicciones con su marido

La fiscalía también interrogó a Nahuel Rojas para establecer cuándo había pedido franco y qué le había contado a su esposa. Según la versión de Rosa, su marido le avisó el jueves que no trabajaría al día siguiente.

Sin embargo, los testimonios de ambos no permitieron aclarar con precisión cuándo fue la visita a la escuela ni cuándo Rosa vio a Nanci por última vez. La mujer sostuvo que después se fue con su familia a Sauce y que le había avisado a la docente que estaría fuera de la zona. Dijo que tenía previsto regresar antes, pero que finalmente volvió el miércoles siguiente.

Según fuentes judiciales, la declaración de Leguizamón duró siete horas y la fiscalía detectó contradicciones entre los relatos de ambos. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante los días previos a la desaparición de Nanci.

Cómo sigue la búsqueda de Nanci Godoy

La desaparición de Nanci mantiene en alerta a la localidad correntina de Esquina. La maestra trabajaba en la Escuela Provincial N.º 626, en el paraje El Malezal, y debía recorrer caminos de tierra y zonas de difícil acceso para llegar al establecimiento.

Hasta el momento, la causa ya tiene tres personas detenidas: el matrimonio de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas y el peón, Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio. La Justicia busca reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué ocurrió antes de que se perdiera su rastro.