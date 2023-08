Día de las infancias: las ventas minoristas cayeron 0,2 % con respecto al año pasado

El dato surge de un reporte elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, las remarcaciones generales que llegaron a superar el 30%.

Las ventas minoristas asociadas al Día de las infancias cerraron este año con una leve baja de 0,2% y con un ticket promedio de $12.032 por productos. El dato surge de un reporte elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el documento, medidas en precios reales, las ventas minoristas bajaron 0,2% interanual en una semana marcada por “remarcaciones generales que llegaron a superar el 30%”, tras la devaluación de alrededor del 20% registrada el lunes pasado.

En esta oportunidad solo en dos de los rubros medidos las ventas registraron subas respecto de la misma fecha de 2022: Calzado y Marroquinería (+6,5%), y Equipos de audio, video, celulares y accesorios (4,9%).

Al momento de realizar un balance, desde CAME señalaron que si bien "no fue un gran año, estuvo acorde a las expectativas, dado el contexto”. CAME detalló que el informe fue realizado en el organismo detallo que datos aportados por 228 comercios minoristas de todo el país.

“A pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado”, destacaron y explicaron que “el feriado turístico no contribuyó, porque la gente volcó dinero a viajes y redujo la dimensión del obsequio se limitó solo a hijos muy menores y de vínculo más cotidiano, cuando en otras ocasiones se incluyen sobrinos, nietos o hijos de amigos”.

De esta manera, el ticket de ventas promedió los $12.032 y los comercios relevados marcaron como característica que la gente se orientó a productos económicos. Este año, a diferencia de períodos precedentes, no abundan las promociones de pagos en 6 o 12 cuotas.

Destacan que el Día de las Infancias "define el 60% de las ventas anuales del sector"

Según el gerente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Julián Benítez, en el Día de las Infancias se define el 60% de las ventas anuales de las jugueterías, y afirmó que la industria del juguete se destaca en categorías en las que es "muy competitiva".

"En estos días se define el 60% de las ventas anuales del sector; el Día del Niño es muy importante para el juguetero, 7 de 10 regalos son juguetes", señaló Benítez en diálogo con radio Continental.

Además, afirmó que "Argentina es un polo industrial de juegos de mesa a nivel industrial, exporta juegos de mesa".

Por otra parte, señaló que el sector "no está ajeno a las complicaciones, los problemas de incremento de precios, incremento del costo de financiamiento que se viene dando en los últimos meses".

Indicó que "el lunes pasado el principal proveedor de materia prima plástica aplicó un 35% de incremento y eso va a ver reflejado pero no ahora en el Dia del Niño porque ya fueron entregados los juguetes, pero sí cuando haya reposiciones van a entrar los nuevos precios de cara a fin de año".

Por último, se refirió a la venta ilegal y recomendó al consumidor "adquirir juguetes certificados en comercios habilitados".

"Sabemos que el bolsillo aprieta pero no por eso caer en ofertas de juguetes que no fueron ensayada su seguridad, que pueden ser tóxicos o liberar partes pequeñas", concluyó.