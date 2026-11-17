A lo largo de su trayectoria en la medicina cardiovascular, el doctor Valentín Fuster ha observado de cerca no solo los mecanismos biológicos del cuerpo humano, sino también el profundo impacto que el estado emocional y la autopercepción ejercen sobre la calidad de vida. El especialista compartió una contundente conclusión sobre el valor que cada individuo se otorga a sí mismo.

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"Yo he llegado a la conclusión de que todos somos oro: no nos sabemos valorar y esto es un punto para mí absolutamente crítico", señaló el médico, poniendo el foco en la dificultad colectiva para reconocer el propio potencial y las virtudes personales.

La mirada positiva y la motivación como motor vital

Para Fuster, este reconocimiento interno se encuentra estrechamente ligado al desarrollo del pensamiento positivo, entendido no como una negación de las dificultades cotidianas, sino como una actitud constructiva frente a los contratiempos. "Es decir, mirarte a ti positivamente, pero también mirar al otro positivamente, porque crea motivación y sin motivación no hay vida", explicó.

El especialista subraya que la clave reside en potenciar un diálogo interno constructivo —evitando un trato severo que jamás se aplicaría a un ser querido— y en descubrir cuáles son los talentos particulares que cada persona posee. Ante la pregunta recurrente sobre "¿para qué sirvo yo?", el experto invita a realizar un ejercicio diario de autodescubrimiento basado en la curiosidad y despojado de juicios excesivos, recordando que todos los individuos cuentan con capacidades únicas para aportar a su entorno.

El especialista plantea un diálogo interno constructivo para descubrir los talentos particulares que cada persona posee.

Crear en lugar de destruir

En un contexto social con frecuencia marcado por la crítica y el desgaste emocional, Fuster insiste en que fomentar la autovaloración y la empatía hacia los demás constituye una responsabilidad colectiva. "Yo creo que nos tenemos que mover en la positividad de la gente más que en la negatividad. Es una obligación que todos tenemos, es crear más que destruir", concluyó, en una reciente intervención enmarcada en el proyecto Aprendemos Juntos de BBVA, vinculando el equilibrio emocional con una existencia más plena y saludable.

Seguro lo hacés y desconocés su daño: los cardiólogos advirtieron sobre el peligro de un hábito muy común a la mañana

A la hora de afrontar una jornada laboral larga o una extensa cursada en la universidad, muchas personas recurren al café como un aliado para "tener más energía". Sin embargo, aunque este es un hábito que logra el efecto deseado en muchas personas, un grupo de cardiólogos advirtió que no es la mejor opción para aumentar el nivel de efectividad.

Esto se deba a que el consumo de una segunda o tercera taza de café podría aumentar los niveles de cortisol en el sistema, los cuales suelen bajar a partir de 10 u 11 de la mañana. El cortisol es la hormona del estrés, la cual también regula la inflamación, la presión arterial y potencia la energía. Entonces, si justo cuando el cuerpo está intentando regularse, suministrarle una nueva fuente energética podría alterar los niveles naturales de cortisol.