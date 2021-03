Unas 218 mil dosis de vacunas Oxford y AstraZeneca contra el coronavirus llegarán este domingo al país, adquiridas a través del mecanismo Covax para "continuar escalando la vacunación contra el COVID-19 en los grupos priorizados". Asimismo, se espera que arribe este viernes al país el noveno vuelo proveniente de Moscú, con más dosis de la Sputnik V.

Según se informó oficialmente, el nuevo cargamento de vacunas adquiridas por el mecanismo COVAX, dependiente de la OMS, llegará el domingo a las 7:10 hs, a través de la aerolínea KLM. En un comunicado, el gobierno nacional destacó que "este primer envío forma parte de las 9 millones de dosis que el país comprometió a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una iniciativa para garantizar el acceso justo y equitativo a las vacunas para todos los países del mundo".

Hasta este momento, la Argentina dispone de 4,8 millones de dosis efectivamente recibidas, a las que se le sumará el cargamento proveniente de Rusia y este de Moscú. De todas ellas, ya se distribuyeron a las distintas localidades 4,1 millones de dosis, y se aplicaron a 3,4 millones de personas, a razón de 2,8 millones al menos con una dosis y más de 600 mil personas ya recibieron las dos dosis.

ANMAT autorizó a la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este jueves por la tarde que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años para combatir al coronavirus. Cabe destacar que dichas dosis solo podían ser aplicadas en personas de entre 18 y 59 años, parte o no de los diferentes grupos de riesgo y trabajadores de salud, esenciales o de seguridad si se encuentran en el mismo grupo etario.

Con esta nueva determinación, la vacuna china provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá comenzar a utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo como ya venía ocurriendo con la Sputnik V, la de Oxford-AstraZeneca y la Covidshield de la India. Siguiendo esta línea, la ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.