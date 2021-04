El reconocido portal estadounidense The New York Times confirmó que la empresa Pfizer no sólo busco "protección de responsabilidad" ante eventuales "reclamos civiles" por la aplicación de su vacuna, sino que también pidió a los distintos gobiernos del mundo que aporten "activos soberanos, incluidas reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares" como "garantía contra juicios".

Los detalles de las conversaciones sobre el fármaco contra el Covid-19 que citó el diario norteamericano se desprenden de las conclusiones a las que llegó la Oficina de Periodismo de Investigación sin fines de lucro.

"Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la empresa, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios", señaló el portal en su artículo "The World Needs Many More Coronavirus Vaccines". En ese sentido, agregó: "Es comprensible que algunos países se hayan resistido a tales demandas, según la Oficina de Periodismo de Investigación sin fines de lucro , y como resultado el ritmo de los acuerdos de compra se ha desacelerado",

En diciembre, el médico y asesor de la gobernación de Buenos Aires, Jorge Rachid, había revelado que Pfizer había pidió "una ley con garantías, con bienes inembargables cómo son los glaciares, y permisos de pesca" mientras negociaba con las autoridades argentinas.

El Gobierno reabre negociaciones con Pfizer

En este contexto, el Gobierno anunció una nueva etapa de negociación con la compañia farmacéutica para concretar la compra de los compuestos. "Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender cuál es el estado de situación o cómo se puede generar algunos cambios para avanzar en un posible contrato", reveló la asesora presidencial Cecilia Nicolini este martes en diálogo con Futurock.

Previamente, el presidente, Alberto Fernández, había anticipado que buscaba reiniciar las conversaciones, "en especial de Estados Unidos", para ampliar la oferta de vacunas disponibles en el país.